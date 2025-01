Scambio in attacco, affare a sorpresa in Serie A per l’Inter

Affare a sorpresa per l’Inter. Marotta punta il bomber di Serie A ed è pronto a uno scambio per agevolare la possibile trattativa

Focus sull’imminente Final Four di Supercoppa Italiana per l’Inter. Nelle prossime ore, i nerazzurri voleranno a Riyad per preparare la sfida di semifinale contro l’Atalanta, in programma giovedì 2 gennaio alle 20.

Imbattuta dal Derby dello scorso settembre, l’Inter cerca la quarta vittoria consecutiva in Supercoppa, la seconda con il nuovo format dopo quella di un anno fa quando Lautaro e compagni, in superiorità numerica, si imposero in finale contro il Napoli con gol decisivo proprio dell’attaccante argentino al 91′.

A proposito di attaccanti argentini, ce n’è uno che è diventato un possibile obiettivo di mercato per l’Inter per la prossima stagione. Un centravanti che ha disputato un’ottima prima parte di stagione con cinque gol e sei assist in ventidue presenze complessive e che rientra nelle caratteristiche richieste da OakTree sui futuri acquisti sul mercato che devono essere prevalentemente giovani, funzionali al 3-5-2 di Inzaghi e con la prospettiva di accrescere il valore in nerazzurro.

Inter sulla rivelazione di Serie A, pronta la possibile contropartita

Ci riferiamo a Santiago Castro, attaccante classe 2004 del Bologna che sta mostrando tutta la sua crescita dopo una prima stagione di ambientamento in Serie A. Crescita evidente non solo in fase realizzativa quanto nella costruzione della manovra, un aspetto quest’ultimo confermato dal numero di assist serviti per i compagni di squadra, l’ultimo a Pobega nel 2-2 contro la Juventus.

Con il Bologna tornato in corsa per un piazzamento europeo, è da escludere una cessione di Castro nell’ormai prossima sessione di mercato a gennaio. In estate, invece, l’attaccante potrebbe diventare uno degli uomini mercato con l’Inter e altri top club già sulle tracce.

La valutazione di Castro, al momento, si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che può rappresentare davvero un ottimo investimento per un centravanti con ampi margini di crescita che ricorda, per temperamento e caratteristiche, il Lautaro Martinez degli esordi all’Inter.

Per arrivare a Castro e anticipare le mosse delle altre pretendenti, l’Inter può utilizzare una contropartita alquanto gradita al Bologna ovvero Francesco Pio Esposito. L’attaccante in prestito allo Spezia, autore di 9 gol finora in Serie B, è seguito da tempo dal club emiliano che ha già avuto contatti con l’Inter per un possibile prestito. E’ intenzione infatti della dirigenza nerazzurra testare Esposito con un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A, prima di riportarlo all’Inter nel 2026. La conferma ulteriore di questa intenzione è arrivata dal netto rifiuto a ogni ipotesi di cessione a titolo definitivo di Esposito, richiesta formulata la scorsa estate dal Torino.