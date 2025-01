Cessione a un terzo del suo prezzo: l’Inter ci rimette 24 milioni

Le intenzioni dei transalpini cozzano coi desideri dell’Inter, che rischia chiudere un’operazione poco vantaggiosa per le casse del club

100 minuti. Tondi tondi. Certamente meno del minutaggio che il calciatore, l’Inter e il suo nuovo club avevano previsto per lui. Poi, nel bel mezzo del ritiro con la sua Nazionale, il crack: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e addio anticipato alla stagione 2024/25. Quella che sarebbe dovuta essere l’annata della consacrazione. Quella che avrebbe portato, nella peggiore delle ipotesi, nelle casse del club nerazzurro qualcosa come 35 milioni più 4 di bonus.

La sfortuna si è accanita contro il gioiello che la Beneamata ha coltivato in casa a partire da quando il ragazzo era appena 16enne. L’esperienza in prestito al Monza nell’annata scorsa aveva restituito alle cronache un giocatore dal talento sopraffini. Capace di giocate mirabili e, soprattutto, con margini di miglioramento pressoché illimitati.

Nel dubbio se inserirlo a tutti gli effetti nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, o cederlo a titolo definitivo ad uno dei tanti club che avevano messo gli occhi su di lui, l’Inter ha scelto la via di mezzo. Marotta ha concluso con l’Olympique Marsiglia un accordo di prestito fino a giugno di Valentin Carboni, lasciando al club francese un diritto di riscatto fissato alle cifre sopracitate, con un controriscatto a favore dei meneghini pari a 40 milioni. Ovviamente il grave infortunio dell’argentino ha cambiato lo scenario.

Valentin Carboni, il Marsiglia fissa il prezzo del riscatto: la risposta di Marotta

Come riferito dal portale ‘Lequotidiendusport.fr’, il club allenato con successo da Roberto De Zerbi – i biancazzurri sono secondi in classifica in campionato, sebbene a 10 punti di distanza dal PSG – non ha abbandonato l’idea di acquistare a titolo definitivo il sudamericano. Nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo luglio e nonostante l’impiego a singhiozzo del trequartista anche quando non c’erano stati problemi fisici a tormentarlo.

Se il disegno dell’Inter aveva previsto una plusvalenza di oltre 35 milioni sul suo prodotto del vivaio, molto probabilmente la dirigenza dovrà rivedere i conti al ribasso. Dalla Francia fanno infatti sapere che l’OM vorrebbe che il riscatto definitivo fosse abbassato di circa due terzi rispetto all’accordo originario.

12 milioni e spicci è la cifra che il club transalpino è disposto a versare nelle casse dei nerazzurri per acquistare definitivamente, il 1 luglio, un giocatore che dovrebbe essere integro fisicamente giusto intorno a fine giugno. Tanto a Viale della Liberazione quanto sui campi della Pinetina non è di lieve entità il fastidio provato attorno al cambio di rotta del club francese.

Stando così le cose, l’Inter dovrebbe riaccogliere il calciatore a Milano all’inizio della prossima stagione, sperando di avviare una nuova trattativa di prestito (magari alle stesse condizioni) con un’altra società. Facile a dirsi, forse non a farsi.