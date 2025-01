Inter-Napoli, scambio da 30 milioni: via libera di Conte

Il centravanti è ai margini del progetto partenopeo, scissione imminente e pista Inter più concreta. C’è dipendenza dall’uscita di Arnautovic

Nella serata conclusiva della prima metà di stagione dell’Inter, nonché dell’anno solare, il capitano Lautaro Martinez ha finalmente ritrovato la gioia del gol dopo un digiuno durato troppo a lungo.

Il punteggio complessivo maturato a scapito del Cagliari, nel complesso, fa sorridere anche Simone Inzaghi ed il resto dello staff dopo le incertezze di un periodo semi-invernale caratterizzato dalla scarsità di opzioni in difesa e dai soliti incastri dubbi in attacco. Quel che infatti fa ancora storcere spesso il naso agli appassionati è la resa delle due opzioni alternative nel reparto, ovvero Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Entrambi dati sul piede della partenza la prossima estate, la dirigenza nerazzurra starebbe già vagliando ipotesi di addio anticipato nel corso della sessione di riparazione sebbene non si dovrebbe ricorrere – come dichiarato apertamente dal presidente, Giuseppe Marotta – ad alcuno stratagemma né in entrata né in uscita.

La partenza del centravanti austriaco, tuttavia, sarebbe propedeutica per la liberazione di uno slot essenziale per l’Inter laddove crescessero le chance di avvicinare uno dei tanti potenziali candidati al ruolo nel futuro, a sua volta uscente dal Napoli dell’ex Antonio Conte.

Provocazione Napoli, Raspadori per Frattesi con l’addio di Arnautovic

Come noto, è da tempo in bilico la posizione di Giacomo Raspadori ai piedi del Vesuvio. Il centravanti azzurro, prezioso per la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, sarebbe ormai ai margini del progetto partenopeo ove non sta trovando spazio e convinzioni a sufficienza per poter continuare.

La sua entourage assisterà il calciatore nella ricerca di una nuova sistemazione che potrebbe esser trovata già nel corso della sessione invernale di mercato. All’Inter piace, ma potrebbe arrivare con largo anticipo soltanto nel caso in cui dovesse andar via prima di lui Arnautovic. Mettendo in conto oltretutto le cifre dell’operazione, proiettate attorno ai 30 milioni di euro.

Al fine di tamponare la spesa in favore dell’Inter, il Napoli potrebbe tentare di proporre uno scambio con il cartellino di Davide Frattesi, prezioso centrocampista ancora desideroso di macinare un numero crescente di minuti in partita. Ciononostante è piuttosto improbabile che la dirigenza, spronata dallo stesso Inzaghi, possa acconsentire ad una trattativa di tale portata perché per quanto Raspadori potrebbe tornare utile, Frattesi è molto apprezzato all’interno dello spogliatoio per qualità e caratteristiche.