Inter pigliatutto: doppio colpo dall’Atalanta a giugno

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sulla prossima estate: due possibili rinforzi dalla squadra di Gasperini

In casa nerazzurra l’attenzione è rivolta anche al calciomercato. Escluse operazioni in entrata a gennaio, a meno di gravi infortuni oppure occasioni clamorose. O, infine, di una partenza di Arnautovic.

L’austriaco piace molto a Torino, a caccia di un sostituto di Zapata. Più difficile l’addio di Correa che, verosimilmente, saluterà a scadenza. Ad ogni modo la lungimiranza di Beppe Marotta potrebbe portare la dirigenza campione d’Italia a programmare un clamoroso doppio colpo per l’estate.

Inter, ‘doppietta’ dall’Atalanta: un colpo è gratis

È successo in passato, continuerà a succedere. Si guarda in casa Atalanta, fucina di talenti valorizzati con maestria da Gian Piero Gasperini. E proprio dalla ‘Dea’ potrebbero arrivare due grandi nomi ad Appiano Gentile.

Il primo è chiaramente quello di Giorgio Scalvini, talentuoso difensore centrale e nazionale azzurro reduce da mesi di stop a causa di un grave infortunio. Il 21enne di Chiari già l’anno scorso era stato posto da Marotta e Ausilio in cima alla lista dei possibili rinforzi, adesso la situazione potrebbe venire ripresa là dove era stata lasciata. In questo caso Scalvini andrebbe a rimpiazzare, almeno nelle attuali intenzioni, Stefan de Vrij.

L’ex Lazio non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione e non è affatto scontato che ciò accada. Anzi. Ecco perché Scalvini, davanti alla giusta proposta, potrebbe effettivamente cambiare casacca trasferendosi da Bergamo a Milano. Ma il prodotto del settore giovanile atalantino rischierebbe di non essere il solo a fare questo percorso.

Inter, non solo Scalvini: colpo a zero dall’Atalanta

Alla dirigenza di Viale della Liberazione piace tantissimo pure Davide Zappacosta, esperto laterale classe ’92 e con un passato al Chelsea, che difficilmente estenderà il suo contratto oltre l’attuale scadenza ferma al 30 giugno 2025.

Ecco, Zappacosta potrebbe rappresentare l’ennesima ghiotta occasione a parametro zero: un must per Marotta che pochi mesi fa ha regalato ai tifosi nerazzurri calciatori del calibro di Zielinski e Taremi. Ora, è il momento di pensare con decisione alla difesa. E Zappacosta, che a Bergamo guadagna 1,3 milioni di euro a stagione, darebbe una grossa mano a Simone Inzaghi sulla corsia di destra.

Per quel che riguarda Scalvini, invece, la valutazione è diversa. Dopo aver chiesto in passato non meno di 50 milioni, adesso la dirigenza dell’Atalanta potrebbe ‘ammorbidirsi’ accontentandosi di 35 milioni di euro. Una cifra comunque importante ma anche un investimento che Oaktree, desideroso di infarcire la squadra campione d’Italia di giovani talenti, sarebbe disposto senza problemi a fare.

Lato stipendio Scalvini guadagna poco più di Zappacosta: circa 1,5 milioni all’anno. In entrambi i casi si tratta di cifre decisamente sotto il tetto massimo imposto dalla proprietà.