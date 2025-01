Inzaghi: “Ci vorrà una grande Inter”. Futuro in Arabia: Mkhitaryan allo scoperto

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro e dell’armeno alla vigilia di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa di scena in Arabia

“Ci vorrà una grande Inter“. Così Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta. “Non sono più una sorpresa – ha aggiunto il tecnico nerazzurro parlando dell’avversario di domani a Riad – Sono da tanti anni ad altissimi livelli in Champions e in campionato. Per noi sarà una partita difficilissima”.

“La Supercoppa è un obiettivo molto importante – ha sottolineato Inzaghi – Siamo i detentori del titolo da tre anni e sicuramente vorremmo disputare una grande gara per qualificarci alla finale2, contro la vincente della sfida tra Juventus e Milan.

Inter-Atalanta, Inzaghi sempre in emergenza difesa.

“Siamo in un ottimo momento, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. Dal punto di vista numerico, abbiamo qualche difficoltà nel reparto arretrato. Speriamo di recuperare Acerbi e Pavard nella prima metà di gennaio. Obiettivi del 2025? Gli stessi da quando sono arrivato nel 2021. Rappresentiamo l’Inter che è una grandissima società, per cui dobbiamo puntare al massimo cercando di vincere più trofei possibili”.

Gasperini senza Retegui e Cuadrado: “L’Inter è la squadra più forte degli ultimi tre anni”

Dall’altra parte Gasperini dovrà però fare a meno di Scamacca e Retegui, oltre che dell’ex Cuadrado rimasto pure lui a Zingonia a causa di un problema muscolare. “Affrontiamo la squadra più forte degli ultimi tre anni – ha detto Gasperini in conferenza – Servirà massima attenzione soprattutto a inizio partita”.

Inter-Atalanta, Mkhitaryan tra futuro in Arabia e il ‘consiglio’ a Frattesi

“Faremo del nostro meglio per vincere domani. Ci aspetta una sfida difficile, conosciamo la loro forza”. Pensieri e parole di Mkhitaryan, presente in conferenza stampa al fianco di Inzaghi. “Ora mi sento al top, dopo che a inizio stagione non ero al massimo”, ha evidenziato l’armeno.

“Cosa consiglio a Frattesi che vuole giocare di più? È un grande giocatore e un grande compagno, gli suggerisco di continuare a lavorare al massimo. È sulla buona strada e avrà le sue chance”. In conclusione Mkhitaryan ha allontanato per il momento l’ipotesi di un futuro prossimo in Arabia: “Tanti miei amici ed ex compagni giocano qui, ho un contratto (fino al 2026, ndr) e vedremo cosa succederà a fine stagione. Sono contento di giocare all’Inter”.