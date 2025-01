Calciomercato Inter, annuncio in diretta: “E’ il sostituto ideale di Lautaro Martinez”

Il mercato dei nerazzurri è alle prese con la necessità di trovare un nuovo attaccante per Inzaghi. Arriva una candidatura in Serie A

Tornato al gol nella trasferta di Cagliari che ha chiuso un 2024 comunque molto positivo, Lautaro Martinez ha voglia di riprendersi del tutto la sua Inter nel nuovo anno. L’obiettivo è quello di entrare in forma e ritornare la macchina da gol che ha portato i nerazzurri a conquistare lo scudetto della seconda stella.

Il primo banco di prova sarà la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Stasera la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela in semifinale contro l’Atalanta (attuale capolista della Serie A a pari punti con il Napoli, ma con una partita in più dei nerazzurri di Milano, ndr) ed in caso di passaggio del turno ci sarà la finalissima contro la vincente tra Juventus e Milan sempre a Riyad il prossimo 6 gennaio.

Un anno fa il mini torneo andò all’Inter proprio grazie un gol in finale di Lautaro Martinez contro il Napoli. La speranza è che il Toro di Bahia Bianca possa ripetersi e alzare di nuovo il trofeo al cielo. Nel frattempo la dirigenza di Viale della Liberazione è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo – più per giugno che per gennaio – dal momento che i vari Arnautovic, Correa e Taremi non si sono dimostrati fino all’altezza dei titolari.

Fratini dà un suggerimento a Marotta: “Raspadori come vice Lautaro”

Sul taccuino di Marotta, Ausilio e Baccin ci sono già diversi nomi. Gli uomini mercato dell’Inter stanno monitorando il panorama mondiale degli attaccanti, ma chissà che il prossimo rinforzo non possa essere un italiano che milita già in Serie A.

In una intervista rilasciata a Calciomercato.it su YouTube, il noto talent scout toscano Michele Fratini ha sponsorizzato la candidatura di Giacomo Raspadori: “Secondo me il colpo del mercato di gennaio può essere proprio l’attaccante del Napoli. Adesso Conte sta provando a reinventarlo nel ruolo di mezzala, ma lui può fare tanto la prima quanto la seconda punta come faceva al Sassuolo.

È sotto contratto con il Napoli che vorrebbe tenerlo e magari a lui farebbe piacere provare a rivincere lo scudetto. Certo che se arrivasse un top club che gli dia la possibilità di fare un minutaggio maggiore, magari perché fa la Champions League, potrebbe anche andare via. Alla Juve potrebbe giocare vicino a Vlahovic se Motta cambia modulo, mentre all’Atalanta piace perché gli ricorda il Papu Gomez. E poi c’è pure l’Inter: per far riposare Lautaro Martinez ogni tanto, il suo sostituto ideale si chiama Giacomo Raspadori”.