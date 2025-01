Intreccio Inter-Gyokeres: l’alleanza condanna la Juve

Viktor Gyokeres può essere un prezioso alleato per il calciomercato dell’Inter: il nuovo asse può condannare subito la Juve

Non è facile definire il futuro dell’attacco dell’Inter in questo momento. Gli unici sicuri di restare sono i titolarissimi Marcus Thuram e Lautaro Martinez, mentre alle loro spalle è già bagarre per guadagnarsi la conferma. Taremi non sta convincendo in molti, mentre Correa e Arnautovic sembrano con un piede e mezzo lontano da Milano, visto che i loro contratti sono in scadenza a giugno 2025.

Proprio per questa ragione, i nerazzurri sono alla ricerca di un grande colpo su cui stanno lavorando fin da subito per la prossima estate. Si parla tanto di Jonathan David, ma la strada per arrivare al canadese è sempre più in salita – ora c’è in ballo anche il possibile rinnovo del contratto con il Lille.

Va tenuto in considerazione anche Santiago Castro, ma l’argentino dovrà dimostrare al Bologna di essere all’altezza di un salto di qualità immediato e di meritare fin da subito la maglia nerazzurra. L’Inter potrebbe essere al centro di un intrigo internazionale per un nome che piace da tempo e che potrebbe concretizzarsi a giugno prossimo.

Gyokeres può portare Zirkzee all’Inter: l’intreccio taglia fuori la Juve

Viktor Gyokeres è uno dei migliori bomber sulla scena internazionale. Ha già realizzato 18 gol in 16 presenze in campionato e 5 in 6 partite in Champions League: non numeri da fenomeno vero, che hanno attirato le attenzioni del Manchester United. Con l’arrivo di Amorim, che gli ha permesso di esplodere allo Sporting, c’è un canale preferenziale per la prima punta.

Da lì partirebbe un effetto domino, che potrebbe portare a un nuovo trasferimento per Joshua Zirkzee. L’olandese è stato sostituito al 33esimo anche nell’ultimo match con il Manchester United, e non riesce proprio a incidere in Inghilterra. L’Inter è in fila per l’ex Bologna, che piaceva anche la scorsa estate e potrebbe essere liberato anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Con l’arrivo di Gyokeres, Marotta e Ausilio potrebbero piombare con ancora più forza sul centravanti ex Bayern Monaco, di cui si era parlato anche la scorsa estate. Attenzione, però, all’ampia concorrenza che ci sarebbe in Italia: Juve e Milan restano in fila, e i bianconeri possono contare sul supporto di Thiago Motta, che conosce bene Zirkzee e gli ha permesso di arrivare ai livelli più alti in carriera in rossoblù.