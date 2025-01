Confusione al Milan, ne approfitta l’Inter: colpo soffiato ai cugini

Si accende il calciomercato dei nerazzurri: Marotta pronto a bruciare sul tempo il Milan per un grandissimo colpo, lo scippo è clamoroso

Campo e non solo. In casa nerazzurra è già tempo di lavorare al calciomercato. Tra presente ma soprattutto futuro, con la consueta lungimiranza, Beppe Marotta potrebbe provare a beffare ancora una volta il Milan.

Le prossime scelte di mercato dell’Inter potrebbero, quindi, intrecciarsi con quelle del ‘Diavolo’. Non è una novità, i derby di mercato ci sono sempre stati ma stavolta Marotta potrebbe approfittare del delicato momento vissuto dalla società di Via Aldo Rossi. L’esonero di Paulo Fonseca.

Poi l’approdo a Milanello di Conceicao potrebbe portar via energie anche in sede di mercato. È così che il presidente nerazzurro potrebbe scippare il ‘Diavolo’, nella corsa ad un grandissimo colpo in vista dell’estate. Fari puntati in Serie A: la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe in mente l’ennesimo capolavoro.

Niente Milan, firma con l’Inter: scippo in Serie A

Tra le priorità in vista della prossima stagione, in casa Inter, non può non esservi quella di rinforzare il centrocampo. Con Asllani che potrebbe lasciare la Milano nerazzurra, la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe pronta a puntare su Samuele Ricci.

Il 23enne di Pontedera è uno dei profili caldi che Marotta sta monitorando con grande attenzione da diverse settimane. Il Milan si è mosso qualche mese fa, prima di tutti, nella speranza di provare a bloccare il colpo lasciando la concorrenza a bocca asciutta. Niente di tutto ciò è accaduto, anzi. Il club rossonero ha vissuto l’ennesimo scossone con l’avvicendamento in panchina e l’approdo di Sergio Conceicao: ecco perché ogni possibile operazione futura andrà vagliata col nuovo allenatore. E visti i termini dell’accordo tra il portoghese e i rossoneri, non è affatto scontata la permanenza dell’ex Porto oltre il 30 giugno 2025.

In questo oceano di confusione e incertezza per il club di Via Aldo Rossi, Marotta avrebbe intenzione di spingere il piede sull’acceleratore per completare il clamoroso sorpasso nella corsa al cartellino di Ricci. Sembra dunque possibile che il classe 2001 – arrivato in granata dall’Empoli nel luglio 2022 per appena 8,5 milioni di euro – possa trasferirsi a Milano. Sponda nerazzurra del Naviglio.

Inter, ecco Ricci: base d’asta da 30/35 milioni

Samuele Ricci nello scacchiere di Simone Inzaghi rappresenterebbe un’arma non da poco, tra presente e futuro. Giocatore dinamico in mezzo al campo, capace di compiere con intensità entrambe le fasi oltre a incidere in zona gol.

Fresco di rinnovo fino al 2028, Ricci è un profilo giovane ma già importante anche per la Nazionale azzurra: ecco perché Urbano Cairo, nonostante il rischio di perderlo a zero tra 18 mesi, proverà a incassare il più possibile dal suo addio. Si parla di una base d’asta da 30-35 milioni di euro.