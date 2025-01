Dumfries d’Arabia: quanti gol e assist ha fatto con l’Inter

Ieri sera, in terra saudita, Dumfries è stato davvero straordinario: altri due goal, da aggiungere al bottino di assist e reti

L’olandese non è mai stato un fenomeno dal punto di vista tecnico, ma qui a interlive siamo sempre stati suoi grandi estimatori, perdonandolo anche nei momenti più bui o meno ispirati della sua storia in nerazzurro.

In effetti, non solo ieri in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, Denzel Dumfries ha dimostrato il suo valore. Pur avendo avuto dei momenti più o meno prolungati caratterizzati da un relativa appannamento, l’olandese si è sempre speso corpo e anima per la squadra. Ha contribuito con assist e goal, ha saputo adattarsi al gioco di Inzaghi e ha lavorato a testa bassa. Quest’anno, dopo il rinnovo, sta però mostrando maggiore personalità.

Forse non è possibile parlare di un salto di qualità rilevante, ma è doveroso sottolineare che l’olandese è riuscito a confermare una crescita continua. In certe gare l’ex PSV è risultato quasi inarrestabile. Inzaghi lo ha sempre esaltato, giudicandolo un giocatore importante per la squadra, anche nelle fasi in cui gli ha preferito Darmian.

Ieri sera, dopo la vittoria contro l’Atalanta maturata grazie all’ottima doppietta di Dumfries, Inzaghi si è stretto nelle spalle dichiarando che nessuno si stupisce di certi numeri. Pur non avendo mai segnato una doppietta in maglia nerazzurra, l’ex PSV aveva già dimostrato di poter essere molto pericoloso nel gioco offensivo.

Goal e assist: Dumfries ora è un fattore

Ma quanti sono i goal segnati da Dumfries da quando è all’Inter? E quanti, gli assist? Partiamo dalle reti… Il ventottenne nato a Rottherdam segnava anche quando giocava nei Paesi Bassi. Nel PSV, nel 2018\19 ne aveva segnati 4, nel suo primo anno in massima serie. L’anno dopo, in tutte le competizioni, era arrivato addirittura a 8 reti. Ne 2020/21, si è invece fermato a 4 in una quarantina di partite.

All’Inter, l’olandese ha dimostrato in più occasioni di saper fare bene le due fasi, di essere in grado di corre e contrastare con grande incisività. Spesso è apparso poco propositivo e sciolto nel disimpegno o nel palleggio, ma fin dal suo arrivo a Milano è riuscito a farsi notare con assist decisivi e goal importanti.

Contro l’Atalanta ha stupito tutti con una rovesciata e una bomba di piatto dal limite dell’area. Ma a ben vedere per l’olandese il goal non è un fatto eccezionale. Guardiamo per esempio alla lista del maggior numero di goal (esclusi i rigori) per l’Inter nel 2024/25:

Al primo posto c’è Thuram con 13 goal

Al secondo c’è Lautaro Martinez con 7 reti

Al terzo, c’è Dumfries, che dovrebbe essere un difensore, con 5 goal

E il rendimento complessivo in stagione conferma il suo grande stato di forma. In 21 presenze (tra campionato, Coppa Italia, Champions e Supercoppa), è già a 5 goal, di cui 3 in campionato e 2 assist. Ma, nel post-gara di Inter-Atalanta, Dumfries ha preferito non sbilanciarsi né darsi troppe arie: “Sono molto contento per la vittoria e la prestazione, sono felice di aver contribuito al successo della squadra”, questo si è limitato a dire.

Eppure siamo al cospetto di uno dei quattro difensori di Serie A che hanno realizzato almeno 10 goal e servito almeno 10 assist nelle ultime tre stagioni. L’olandese è a 11 goal e 10 assist. Meglio di lui hanno fatto solo Dimarco (15 goal e 20 assist), Theo (11 goal e 18 assist) e Di Lorenzo (10 goal e 15 assist).

Da quando è all’Inter, Dumfries ha giocato in tutto 153 gare, segnando 16 goal e fornendo 22 assist. Il primo anno ha segnato 5 volte. Il secondo anno solo 2. Il terzo anno, è tornato a far bene, segnandone 4 in 36 presenze fra tutte le competizioni. E ora è già a 5. Ed è pure già sopra i numeri che aveva raccolto con il PSV Eindhoven, dove, in 124 gare era arrivato a 16 goal ma a 20 assist.