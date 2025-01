Bisseck out, Tomori in: lo strano intreccio di mercato tra Inter e Milan

La sessione invernale di calciomercato può portare grosse novità in difesa per le squadre di Inzaghi e Conceicao. Le ultime sul doppio affare di gennaio

Due giocatori per ogni ruolo, possibilmente di livello molto simile. E’ questa la strategia di mercato dell’Inter da qualche anno a questa parte. Per la casella di braccetto destro della difesa a tre, a contendersi la maglia sono Benjamin Pavard e Yann Bisseck.

Complice un infortunio rimediato in Champions League contro il Lipsia (distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, ndr) che gli ha impedito di viaggiare in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana, il difensore francese può vantare ad oggi meno presenze in Serie A rispetto al compagno di reparto.

Ma il gigante tedesco può considerarsi ormai un co-titolare nello scacchiere di Simone Inzaghi a prescindere dai guai fisici che hanno colpito il suo pari ruolo. Tanto che il ct Nagelsmann lo tiene d’occhio in vista delle prossime convocazioni della Germania.

Arrivato come perfetto sconosciuto nell’estate del 2023 dai danesi dell’Aarhus per poco più di 7 milioni di euro, Bisseck ha velocemente moltiplicato il valore del suo cartellino. Grazie anche alla giovane età e ad un lungo contratto, ad oggi viene stimato intorno ai 40 milioni. Un prezzo alto ma che non ha impedito a diversi top club, soprattutto della Premier League inglese, di fare un sondaggio per lui.

Calciomercato Inter, Bisseck incedibile: il Tottenham vira su Tomori

Ad ogni modo l’Inter non ascolterà offerte per il centrale tedesco di origini camerunesi a gennaio. Per Marotta e Ausilio è un punto fermo della rosa nerazzurra tanto del presente quanto del futuro e per questo è considerato praticamente incedibile.

Ecco perché il Tottenham, società che più di tutte ha mostrato interesse per il giocatore nato e cresciuto a Colonia, ha deciso di mollare la presa e di andare a bussare all’altro club meneghino. L’obiettivo, ora è quello di riportare in patria il difensore inglese Fikayo Tomori, retrocesso nelle gerarchie del Milan a panchinaro rispetto alla coppia formata da Thiaw e Gabbia.

Gli Spurs hanno urgente bisogno di rinforzare il pacchetto arretrato dopo gli infortuni di Romero e di van de Ven che hanno costretto il manager Postecoglou a puntare su Dragusin e Gray, con scarsi risultati come dimostrano i 6 gol incassati contro il Liverpool. Su Tomori ci sono anche la Juventus – che a sua volta deve sopperire alle assenze di Bremer e Cabal – ed il Newcastle, ma il club londinese appare fiducioso della buona riuscita della trattativa. Staremo a vedere.