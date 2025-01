Dall’Atalanta all’Inter, affare dopo la Supercoppa: “In prestito”

In prestito secco: le voci di mercato ipotizzano un affare che coinvolge Atalanta e Inter, manca tuttavia l’ok del referente più importante

Dopo essersi sfidate nella prima semifinale di Supercoppa Italiana, Atalanta e Inter si preparano, con differente spirito, ad affrontare i prossimi impegni in campo e a muoversi sul mercato. I nerazzurri di Milano dovrebbero giocare di attesa, senza alcun tipo di esigenza tecnica o economica. I bergamaschi, invece, dovrebbero aver bisogno di rinfoltire la rosa.

Proprio nella partita in Arabia contro l’Inter è possibile che Gasperini abbia inteso inviare un segnale alla proprietà. Schierando un tridente inedito dal 1′, l’allenatore della Dea ha forse voluto sottolineare di aver bisogno di rinforzi nel reparto avanzato. Con Scamacca che dovrebbe tornare a disposizione tra un mesetto, è comunque difficile che i Percassi siano disposti a comprare. L’obiettivo di cui si è parlato maggiormente è Berardi… ma ci sono anche altri nomi che potrebbero piacere a Gasperini.

In difesa, l’Atalanta è ben coperta e a centrocampo, malgrado l’assenza di Frendrup, Gasp può sfruttare la duttilità tattica di Scalvini (che contro l’Inter ha giocato a uomo su Barella). Lì davanti, invece, ci si fida ancora poco di Zaniolo, ed è per questo che non si esclude a priori un colpo a effetto.

L’affare intrigante da portare a termine dopo la Supercoppa potrebbe maturare sotto forma di prestito. Per Gasperini, dietro Berardi, c’è infatti Federico Chiesa del Liverpool. Un giocatore, in verità seguito da tante altre squadre di A.

Atalanta e Inter su Chiesa, un affare possibile solo in prestito

Per TBRFootbal.com, dietro Federico Chiesa ci sarebbero almeno sei italiane. Oltre alle solite note, ovvero Napoli, Roma e Inter, nelle ultime settimane si è parlato infatti anche di un serio interessamento da parte della Fiorentina e dell’Atalanta. La vera sorpresa tirata in ballo dal TBRFootbal sarebbe il Milan, un club che sembrava aver mollato la presa sull’ex Juve.

Questi club, per il sito britannico, “sono tutti desiderosi di prenderlo se il Liverpool accettasse un prestito”. Il problema è però noto: i Reds, primi in Premier e nel girone unico di Champions, “non sono disposti a lasciarlo andare gratis”. Nessuna società sembra pronta a mettere mano al portafoglio. Gli unici che potrebbero tentare un approccio leggermente più coraggioso in senso economico sono i Viola. Di fatti, c’è chi ipotizza un’offerta da 6-7 milioni.

Il punto è che il Liverpool è riluttante all’idea di cedere in prestito secco o con diritto di riscatto Federico Chiesa. Arne Slot vuol tenersi sei attaccanti in rosa, e magari spera ancora che l’ex bianconero possa rendersi utile. Gli ultimi report, almeno dal punto di vista fisico, lasciano intendere che un piccolo miglioramento ci sia stato.

Che cosa vuole Chiesa?

In questi mesi ci siamo in più occasioni concentrati sulla delusione di Chiesa: scappato da Torino per sentirsi sportivamente più libero e tecnicamente più stimolato, si è ritrovato ai margini di un progetto importante. Da qui, le varie voci su un suo possibile ritorno in Italia. Ma Chiesa è davvero pronto ad accettare un prestito secco all’Inter, all’Atalanta o al Napoli?

L’attaccante italiano non ha mai parlato esplicitamente della situazione né si è mai fatto sentire con la dirigenza del club britannico per chiedere di essere ceduto in prestito. Magari la sua volontà è ancora quella di riuscire a trovare spazio con i Reds. Gennaio 2025 potrebbe essere il mese opportuno per mettersi in mostra.

Dovrebbe giocare seriamente a gennaio, il che lo preparerà per il resto della stagione. Il Liverpool sfiderà il Manchester United in Premier e poi gli Spurs in Coppa di Lega. Martedì 11 c’è la partita contro l’Accrington Stanley: e potrebbe essere l’appuntamento giusto per vederlo in campo. Il 14, i Reds giocano in trasferta contro il Nottingham Forest e poi, il 18, c’è la partita contro il Brentford. Il 21, invece, c’è la Champions, contro il Lille. Sfida che il Liverpool gioca da unica squadra già qualificata al turno successivo.