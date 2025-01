Chiesa è il colpo Scudetto: sì del Liverpool, ecco la formula

L’ex Juventus potrebbe tornare presto in Serie A. I Reds hanno detto sì al trasferimento, le ultimissime

Federico Chiesa potrebbe ripartire dalla Serie A. Dopo una prima parte molto complicata con il Liverpool, il suo entourage si è messo al lavoro per cercare di trovare una soluzione. Da parte dei Reds la massima disponibilità a per il ritorno del figlio d’arte in Italia per consentirgli di giocare con continuità e magari averlo pronto per la prossima stagione. L’ex Juventus è stato preso dagli inglesi come rimpiazzo di Salah, ma un lento adattamento e gli infortuni non gli hanno permesso al calciatore di esprimersi ai suoi livelli.

Per questo motivo si starebbe valutando la possibilità di una sua partenza per consentire a Chiesa di avere maggiore spazio e quindi tornare alle prestazioni che abbiamo visto prima del grave infortunio. Non sarà semplice, ma il campionato italiano potrebbe consentirgli di riprovare sensazioni che ormai ha perso da tempo.

Calciomercato: Chiesa ritorna in Serie A

La soluzione Serie A è stata voluta fortemente dallo stesso Chiesa. I sondaggi sono arrivati anche da altre squadre, ma il giocatore sta spingendo da tempo per ritornare a giocare nel campionato italiano e ritrovare una continuità e magari la prossima stagione tornare da protagonista a giocare con la maglia del Liverpool

Chiesa il colpo Scudetto?

Federico Chiesa si prepara a ritornare in Italia ed essere protagonista nella lotta Scudetto. Nelle scorse settimane si è parlato molto della possibilità di vederlo con la maglia dell’Inter, ma Marotta non ha mai affondato il colpo visto che in attacco non ci saranno innesti senza qualche uscita.

Discorso diverso, invece, per il Napoli. I partenopei sono da tempo in pressing sul giocatore e l’amicizia tra Conte e il padre di Chiesa potrebbe essere fondamentale per la fumata bianca. Da sottolineare anche il fatto che il tecnico leccese è un grande estimatore di Federico e le caratteristiche del giocatore mancano nella squadra azzurra.

Resta da superare l’ostacolo ingaggio. Il giocatore guadagna 7,5 milioni di euro, cifra che supera il budget massimo del Napoli. Per questo, oltre al prestito, il Liverpool dovrebbe partecipare a pagare lo stipendio di Chiesa. Se ci dovesse essere una apertura simile, allora la trattativa è destinata a concludersi.

Napoli in pole position per Chiesa

Il Napoli in questo momento è la squadra in pole position nella corsa a Federico Chiesa in ottica calciomercato invernale. L’Inter resta alla finestra e, in caso di cessione di Arnautovic, potrebbe farci un pensierino se i partenopei non dovessero chiudere.