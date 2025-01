Calciomercato, vogliono uno tra Lautaro e Thuram: la palla passa all’Inter

La società nerazzurra adesso rischia di perdere uno dei suoi due gioielli: assalto in attacco, decide tutto Marotta

Dopo la bella vittoria di Riad contro l’Atalanta, l’Inter attende la Befana per disputare la finale di Supercoppa che potrebbe portare un nuovo trofeo. D’altro canto, però, a tenere banco in casa nerazzurra è anche il calciomercato.

Lautaro-Thuram, un duo da sogno che da un anno e mezzo a questa parte i tifosi interisti hanno imparato ad apprezzare, a suon di gol (pochissimi quest’anno quelli del capitano) e grandi giocate. In ottica mercato, però, qualcosa potrebbe accadere molto presto.

Non è affatto scontata la permanenza di entrambi in vista della stagione 2025/26. Il francese, si sa, è seguito da tante grandi squadre: mesi fa ad avvicinarsi, senza risultati concreti, su il PSG. Per l’argentino, invece, la lista delle pretendenti si è arricchita col passare degli anni ma Lautaro – alla fine – ha sempre scelto l’Inter. Stavolta, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Lautaro o Thuram? La big a caccia di un bomber

La rivelazione arriva direttamente da ‘Fichajes.net’, che delinea uno scenario davvero pazzesco in vista dell’estate 2025. Occhi a Madrid, sponda Atletico, dove i ‘Colchoneros’ rischiano di fare i conti con un pesante addio.

Secondo quanto riportato, infatti, Antoine Griezmann non sarebbe più così certo di rimanere alla corte di Diego Simeone. Il contratto in scadenza nel 2026 e la possibilità – a quasi 34 anni – di vivere un’ultima importante avventura in carriera, magari lontano dalla Spagna. Così il club di Cerezo avrebbe messo nel mirino 3 profili di altissimo livello: tra questi, oltre ad Alexander Isak, proprio Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Griezmann avrebbe comunicato ai vertici dell’Atletico che la decisione definitiva arriverà entro marzo: se il nazionale francese punterà alla separazione, allora potrebbero essere davvero guai per l’Inter. Da un lato Lautaro – 23 presenze, 7 gol e 4 assist in stagione – capitano di mille battaglie e trascinatore dell’ultimo Scudetto. Dall’altro quel Marcus Thuram che, sin dal suo arrivo, ha stupito tutti: ad oggi è tra i centravanti più forti al mondo.

L’Inter trema: Lautaro o Thuram in uscita

L’operazione più costosa riguarderebbe sicuramente Lautaro Martinez per il quale l’Inter, sicuramente, non scenderebbe sotto i 100 milioni di euro. L’argentino è un top player a tutti gli effetti e da Madrid tra una manciata di mesi potrebbe anche arrivare l’affondo decisivo.

Già in passato Diego Simeone, grande estimatore del connazionale, aveva tentato di convincere la dirigenza a puntare sul ‘Toro’. Le richieste di Marotta, però, non diedero spazio alla possibilità di un clamoroso matrimonio. Ad oggi, anni dopo, la storia potrebbe cambiare. Per quel che riguarda Thuram, invece, lato cartellino si parlerebbe degli 85 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto della punta francese.

A differenza di Lautaro, che guadagna 9 milioni all’anno a Milano, lo stipendio di Thuram al momento non supera i 6. Ad ogni modo, tutto dipenderà da Griezmann: se ‘Le Petite Diable’ dovesse decidere di salutare a fine stagione, per l’Inter potrebbero essere guai seri.