Inter, svolta di mercato: accordo UFFICIALE in Arabia

Le quattro squadre che sono atterrate in Arabia Saudita per la Supercoppa pensano anche al mercato e a nuovi affari

Le squadre che stanno partecipando alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita incasseranno un bel guadagno grazie agli accordi economici stipulati fra gli arabi e la Lega Serie A. Il montepremi sarà così suddiviso: 8 milioni di euro alla vincitrice, 5, a chi arriva al secondo posto e 1,6 milioni a Juventus e Atalanta, che sono già fuori dalla finale.

Non tutto il montepremi messo a disposizione dai sauditi andrà alle quattro italiane impegnate nel mini-torneo. La Serie A ha infatti deciso di suddividere parte del guadagno tra le altre squadre della Serie A: ognuno riceverà circa 140.000 euro. I dirigenti di Atalanta, Juve, Milan e Inter sfrutteranno la trasferta araba anche per tessere nuove partnership con gli imprenditori locali e per rafforzare il marchio nel mercato saudita. L’Inte lo sta già facendo…

Prima della semifinale con l’Atalanta, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha incontrato il principe Khalid bin Mohammed Al-Saud, membro della famiglia reale e presidente del club saudita Al-Diriyah. E tale incontro potrebbe tradursi presto in benefici concreti per il club nerazzurro. Sappiamo che il principe e il dirigente hanno discusso di cooperazione e partnership per migliorare il futuro sportivo del Diriyah Club, il club sportivo saudita attualmente primo in classifica nella seconda serie araba.

Magari, ad Al-Saud interessa qualche giocatore nerazzurro… O, più in generale, potrebbe voler stringere nuovi accordi commerciali e collaborazioni con il club nerazzurro. Accordi positivi sia dal punto di vista finanziario che sportivo.

Mercato e partnership commerciali in Arabia: Marotta si è già mosso

Per il club nerazzurro è già molto importante aumentare la visibilità del marchio Inter nel Medio Oriente. Interessano poi anche tutte le possibilità di collaborazione. In passato, per esempio, Zhang ha voluto che l’Inter aprisse uno store a Riad e che fosse presente sul territorio con delle scuole calcio.

Nell’incontro dell’altro giorno, come si legge nella nota pubblicata dal account ufficiale del Diriyah Club, si è discusso di una possibile partnership tra i nerazzurri e il club attualmente allenato dal portoghese Fabiano Flora.

في #الدرعية؛ لقاء يجمع هويتنا الثقافية العريقة بأصالة ميلان 🇸🇦🇮🇹 سمو رئيس مجلس إدارة شركة نادي #الدرعية الرياضية الأمير خالد بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي جوزيبي ماروتا ويتباحثان جسور التعاون والشراكات لتعزز من مستقبل رياضي فريد من نوعه لنادي الدرعية. pic.twitter.com/tZIQtXCGgM — نادي الدرعية (@diriyahclub) January 2, 2025

Di seguito il testo: “Un incontro che unisce la nostra identità culturale e l’autenticità e lo stile di Milano. Sua altezza il Principe Khalid Bin Mohammed, presidente del board dirigenziale del Diriyah Sports Club Company, ha incontrato Giuseppe Marotta. Si è discusso della cooperazione e della partnership tra i club, per costruire un futuro unico tra l’Inter e il Diriyah“.

Abbiamo parlato del possibile passaggio di qualche nerazzurro al Diriyah. Ma l’incontro in Arabia potrebbe aver anche aperto discorsi in entrata per il mercato dell’Inter… La società saudita ha una grande forza economica e, nella sua rosa, vanta un ex obiettivo nerazzurro. Si tratta Moussa Marega. E chissà… magari questa bozza di partnership potrebbe anche dar forma a delle nuove trattative interessanti. Qualora il Diriyah fosse promosso in Saudi Pro League dovrebbe prendere giocatori di livello. A quel punto potrebbe magari chiedere all’Inter Mkhitaryan o Taremi.

C’è da dire che il principe Khalid bin Mohammed Al-Saud, dopo aver parlato con Marotta, ha accolto anche la delegazione della Juventus, guidata dal CEO Maurizio Scanavino. All’incontro era presente anche Chiellini.