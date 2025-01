Ok arrivato, manca solo il sì del giocatore: cessione Inter

Vigilia della finale di Supercoppa Italiana con un’importante indiscrezione di mercato sull’Inter. Il club avrebbe già dato il suo ok alla cessione

A due anni di distanza dalla precedente finale di Riyad, Inter e Milan si contenderanno di nuovo la conquista della Supercoppa Italiana nell’epilogo della Final Four in programma domani alle 20, ora italiana.

I nerazzurri puntano alla quarta vittoria consecutiva nella competizione, risultato che manca al Milan da otto anni ovvero dall’edizione 2016, vinta ai rigori in finale contro la Juventus di Allegri, all’epoca Campioni d’Italia in carica. Per la seconda sfida stagionale contro i rossoneri dopo quella in campionato, Inzaghi dovrà rinunciare a Marcus Thuram. L’attaccante transalpino si è procurato un elongazione muscolare nel corso della semifinale contro l’Atalanta, un infortunio non grave per il quale, tuttavia, ci sarà la massima precauzione possibile in vista dei successivi impegni che attendono l’Inter a gennaio.

Per la sostituzione di Thuram, Inzaghi dovrebbe puntare nuovamente su treni, subentrato al collega di reparto già in semifinale. L’iraniano è in ballottaggio con Correa, una tentazione quest’ultimo per l’allenatore nerazzurro che già lo ha schierato a sorpresa dal primo minuto nello 0-5 di Verona al posto del febbricitante Lautaro Martínez.

Inter, c’è l’ok alla cessione: può lasciare i nerazzurri a Gennaio

La possibilità di vedere Correa in campo dal primo minuto conferma come l’argentino abbia superato Marko Arnautovic nelle gerarchie dell’attacco nerazzurro. Sul centravanti austriaco, schierato l’ultima volta da Inzaghi nell’ottavo di finale contro l’Udinese con tanto di gol nella vittoria per 2-0 dei nerazzurri, proseguono i rumors di mercato su una sua possibile cessione già a gennaio, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza di contratto fissata al 30 giugno.

Su Arnautovic, in particolare, è forte l’interesse del Torino che l’ha inserito nella lista dei possibili sostituti di Duvan Zapata, fuori per tutta la stagione a causa dell’infortunio al ginocchio subito lo scorso settembre.

L’Inter avrebbe dato già il suo ok alla cessione dell’attaccante che, in caso di addio anticipato, non dovrebbe essere sostituito. La trattativa, tuttavia, è tutt’altro che semplice. Benché consapevole di non rientrare più nei piani dell’Inter, Arnautovic non ha dato il suo sì al possibile trasferimento al Torino che, a sua volta, non ha ancora contattato gli agenti del calciatore. Inoltre, l’allenatore dei granata, Paolo Vanoli non è convinto che Arnautovic possa rappresentare la soluzione ideale per l’attacco del Torino, considerata l’età del giocatore e una sua condizione non ottimale per le poche presenze stagionali.

Per questo motivo, il Torino lavora anche su altri possibili obiettivi come Luka Jovic, in uscita dal Milan, Giovanni Simeone del Napoli, Beto, l’ex centravanti dell’Udinese che sta trovando poco spazio all’Everton, e l’ungherese Varga del Ferencvaros.