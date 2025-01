Inter-Milan, Taremi fa infuriare Inzaghi: “Mai visto così”

Inter e Milan si stanno sfidando questa sera in Arabia Saudita per la conquista della Supercoppa italiana: Inzaghi infuriato per Taremi

Il primo tempo dell’Inter nella finale di Supercoppa italiana è andato un po’ peggio rispetto alle attese. I nerazzurri stanno avendo delle difficoltà da superare di fronte a un’ottima prestazione del Milan, che sembra nettamente migliorato con Sergio Conceicao in panchina.

Finora il dominio dei campioni d’Italia non c’è stato e i rossoneri hanno creato anche diversi occasioni che hanno impensierito la difesa e poi Sommer. In ogni caso, i problemi non sono stati pochi rispetto alle prestazioni dell’ultimo periodo e hanno fatto infuriare in più di un’occasione Simone Inzaghi.

L’allenatore di Piacenza non ha preso bene diversi errori, palloni perse e alcune coperture da parte dei suoi ragazzi. In particolare, il tecnico si è infuriato con Taremi, che restava troppo alto e non restava a pressare gli avversari. Insomma, l’ex Lazio ha richiamato in molte occasioni le attenzioni dei suoi e spesso per rimproverarli per qualche errore non proprio da Inter. In diverse occasioni, Inzaghi è anche uscito dall’area tecnica e ha alzato ancora di più i decibel.

Inzaghi infuriato anche per gli infortuni: prima Calhanoglu, poi Dumfries

Al 34esimo minuto, l’allarme si è concretizzato. Hakan Calhanoglu ha accusato un problema all’adduttore qualche minuto prima e ha chiesto il cambio. Al suo posto, è entrato Asllani, che si stava riscaldando già da un po’.

La rabbia per l’infortunio di uno dei big in casa nerazzurra è stata accompagnata anche dalla frustrazione. Un pestone di Theo Hernandez ha causato molto dolore a Dumfries sul tendine d’Achille. Le urla si sentivano nitidamente, tanto da far dubitare sul ritorno in campo dell’esterno.

Inzaghi è corso a bloccare la sostituzione di Asllani, in modo da usare eventualmente un solo slot per le due sostituzioni. Per fortuna, Dumfries è riuscito a riprendersi e ha continuato la partita, ma non è bastato a placare le ire dell’allenatore, molto nervoso per l’andamento del match.