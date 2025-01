Inzaghi ha parlato dopo la sconfitta tra Inter e Milan e ha annunciato un altro importante infortunio. Lautaro bacchetta dopo il ko di stasera

Lautaro Martinez è stato il primo a presentarsi ai microfoni di Mediaset dopo il ko dell’Inter contro il Milan in Arabia Saudita, nella partita che valeva la Supercoppa italiana.

Il Toro ha mostrato sul volto tutta la sua delusione per la rimonta avversaria, e ha anche bacchettato i campioni d’Italia per la gestione del match: “Non siamo stati bravi a gestire i momenti e abbiamo perso la gara. Non so se meritatamente, ma il Milan non ha smesso di crederci e sicuramente è merito loro”.

E ha aggiunto anche: “Dopo il 2-0 l’Inter ha smesso di giocare“, un dato di fatto che non è accettabile per chi vuole portare a casa trofei. Il capitano ha chiosato: “Sicuramente è mancata l’attenzione: sapevamo che la ripartenza è l’arma più forte del Milan. Non siamo stati bravi anche nelle marcature e davanti abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita, ma non le abbiamo sfruttate“.

Dopo Lautaro, le parole di Inzaghi: delusione e un altro infortunio

Con grande sportività Simone Inzaghi è partito con i complimenti al Milan: “In questi tre anni e mezzo ci sono state tante sconfitte dolorose e ha sempre avuto la capacità di rialzarsi“. Il tour de force che il calendario sottopone presuppone una reazione immediata, ma i problemi restano: “Stanno giocando sempre gli stessi, dovevamo essere più bravi a gestirla. Sul 2-0 dovevamo gestirla meglio”.

A livello tattico, Inzaghi sottolinea: “Non ho visto queste pressioni così alte nel Milan. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, potevamo gestirla meglio. Chiaramente dovevamo fare meglio sul 2-0 e sul 2-1, ma anche sul 2-2″. E ha continuato: “È una sconfitta dolorosa, ma da queste sconfitte si può imparare qualcosa”. Ammette anche: “Fa male perdere una finale così”.

Un tema importante è anche l’assenza di Calhanoglu: “Sicuramente sono giocatori importantissimi. Abbiamo bisogno di tutti giocando ogni tre giorni. Ci sono calciatori imprescindibili per noi. Aspettiamo che rientrino anche i difensori che ci daranno una mano, bisogna cercare di non perdere i giocatori: con queste partite ravvicinate è tutto più difficile”. Sulle condizioni di Bastoni, di cui vi abbiamo parlato anche durante la partita: “Ha detto che aveva preso questa botta in faccia. Anche de Vrij aveva un problema al flessore e non era in grado di poterla finire. Era più pronto Bastoni di de Vrij”.