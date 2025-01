Inter-Milan, Sommer bocciato e ansia Bastoni: “Problemi di vista”

Sono minuti di grande ansia durante Inter-Milan: Sommer è stato bocciato dopo il gol di Theo Hernandez, ma Inzaghi deve fare i conti anche con le condizioni di Bastoni

L’Inter sembrava tranquilla sul risultato di 2-0, ma ha dovuto fare i conti con la forte reazione del Milan, che ha accorciato le distanze con la rete di Theo Hernandez su punizione. Proprio in occasione della rete del francese, le colpe sono andate all’indirizzo di Yann Sommer.

Il portiere svizzero è reo di non aver posizionato bene la barriera, in particolare la posizione di Lautaro Martinez. Di sicuro, quando si prende rete sul proprio palo per un portiere non è mai bello. Diversi tifosi nerazzurri se la sono presi proprio con l’estremo difensore definendolo “lento” e rimproverandogli di uscire troppo poco.

Non ne posso più di Sommer basta

Semlre piantato sulla linea di porta

Anche un cross lento e inutile può diventare pericoloso — ‏ّ (@ElPrincipe22__) January 6, 2025

Ah, comunque sul gol loro obbrobrio di Sommer — 𝓖𝓲𝓪𝓷 ✭✭ (@GianLeopold) January 6, 2025

sommer e quel cane di asslani non stanno giocando — ᏕᎥᎷᎧᏁᏋ🐊 (@onlytruth4bro) January 6, 2025

Ansia per le condizioni di Bastoni durante Inter-Milan

Non bastava solo l’infortunio all’adduttore destro di Hakan Calhanoglu e le condizioni di Denzel Dumfries, perché l’Inter ha dovuto fare i conti anche le condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano, finora autore di un’ottima prestazione, ha impattato con la faccia un tiro ravvicinato di Reijnders e la botta si è fatta sentire.

Il difensore è dovuto uscire dal campo ed è rimasto per diversi minuti per terra, prima di riuscire a tornare in attività. Non solo, perché Mediaset ha riferito anche “problemi di vista” per il braccetto di sinistra. Ora il problema sembra rientrato.