Piaceva ad Ausilio prima che andasse al Milan: Conceicao lo ha messo sulla lista dei partenti

Il nuovo tecnico dei rossoneri ha fatto il nome di tre calciatori sui quali non vuole contare: uno piace da tempo al direttore sportivo dell’Inter

Il Milan ha deciso di voltare pagina nel 2025 e di dare il via alla rivoluzione. Visti gli scarsi risultati con Paulo Fonseca in panchina, si è deciso di cambiare allenatore ed affidarsi ad un altro portoghese come Sergio Conceicao.

Un avvicendamento alla guida tecnica del club rossonero che inevitabilmente avrà delle ripercussioni anche a livello di calciomercato. Il nuovo arrivato a Milanello ha già parlato con Ibrahimovic e Furlani per indicare quali sono i rinforzi di cui avrà bisogno per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Il Diavolo è chiamato a risalire la china in Serie A dove occupa l’ottava posizione a ben otto punti di distanza dalla zona Champions, sebbene abbia una partita da recuperare rispetto alla Lazio, oltre che provare a fare più strada possibile in campo europeo e in Coppa Italia.

Di pari passo lo stesso Conceicao ha indicato i giocatori sui quali non intende contare e che sono sacrificabili sul mercato già a gennaio oppure la prossima estate. Tre in particolare, secondo quanto si legge sul sito ‘fichajes.net’, sono i nomi finiti sulla lista nera del nuovo tecnico rossonero.

Calciomercato Inter, Conceicao scarica Musah: è un vecchio pallino di Ausilio

I primi due occupano lo stesso ruolo e di certo il Milan non può cederli entrambi in questa sessione invernale di mercato. Si tratta dei terzini destri Davide Calabria ed Emerson Royal. Il capitano è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe accasarsi alla Juventus, mentre il brasiliano è appena arrivato dal Tottenham e difficilmente si potrà recuperare l’investimento da 15 milioni di euro per acquistarlo.

Per quanto riguarda il terzo nome, invece, si tratta di Yunus Musah. Il 22enne giocatore americano (con passaporto inglese) è un autentico jolly e per questo era stato seguito dal direttore sportivo Piero Ausilio sin dal finire del 2022 prima che il Milan lo acquistasse dal Valencia per poco più di 21 milioni di euro.

Con Fonseca ha fatto diversi ruoli in diversi moduli: dal terzino destro al mediano, passando per il trequartista e l’ala destra. Sorprende quindi che Conceicao voglia privarsene, ma qualora i rumors dovessero essere confermati, allora i nerazzurri potrebbero farci un pensiero.

Non è un mistero che il fondo Oaktree vorrebbe un nazionale statunitense ad Appiano Gentile e sotto la gestione Inzaghi Musah potrebbe migliorare molto.