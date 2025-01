Asllani-Frattesi, così cambia tutto: errori, piste all’estero e maxi incasso

Asllani e Frattesi non sono stati all’altezza nel match tra Inter e Milan in Supercoppa italiana: occhio alle piste all’estero per il loro futuro

L’Inter è caduta e stavolta si tratta di un tonfo fragoroso, avvenuto contro il Milan in Supercoppa italiana. I nerazzurri hanno perso il secondo derby della stagione e, in questo caso, valeva anche un trofeo, ma soprattutto si sono fatti rimontare due gol di vantaggio in meno di un tempo quando sembravano totalmente in controllo della partita.

Non è un risultato ammissibile per chi vuole recitare la parte della protagonista in campionato come in Champions League ed è inevitabile che il dito venga puntato contro chi ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Quando si parla di gestione della partita e del risultato, è ovvio che si debba partire dal centrocampo.

Asllani ha sbagliato in occasione del primo e del terzo gol, ma in generale ieri sera si è ripetuto un leitmotiv che va avanti da tutta la stagione. Quando l’albanese prende il posto di Calhanoglu, si perde parecchio filtro davanti la difesa e l’Inter inizia a subire gol e grandi occasioni, molto più rispetto al solito.

Non si può essere soddisfatti neanche del rendimento di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo sembra aver perso la grinta che l’aveva caratterizzato lo scorso anno, non è felice per il minutaggio concesso e ieri è parso un po’ molle in campo, fallendo una chance ghiotta davanti a Maignan.

Asllani e Frattesi possono lasciare l’Inter, ma solo alle cifre giuste

Nel caso del regista ex Empoli, la pazienza sta svanendo, almeno per molti tifosi. Il talento non riesce a completare il suo gioco e compie ancora troppi errori di posizione e tecnici. L’Inter continua a crederci, ma potrebbe cederlo alle cifre giuste: finora sono arrivate offerte da 18-20 milioni dalla Fiorentina e dalla Premier League, tutte rispedite al mittente.

Se la valutazione, però, dovesse salire a 30 milioni e arrivassero proposte del genere, a quel punto l’addio potrebbe concretizzarsi. Lo stesso vale per Frattesi: oltre al pressing della Roma, i malumori del ragazzo stanno portando diverse big di Premier League a interessarsi.

L’Inter non lo tratterrà a ogni costo e alla fine potrebbe capitolare per 40 milioni di euro, forse qualcosa in più. Per una cifra così alta, partirebbe anche a gennaio, anche se è più probabile che il suo addio si concretizzi a giugno.