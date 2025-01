Esami strumentali per Calhanoglu: brutte notizie per Inzaghi

Nuovo infortunio per il centrocampista turco durante la finalissima di Supercoppa fra Inter e Milan, domani verranno effettuati i test medici

L’Inter non ha colto le molteplici occasioni di chiudere una partita apparentemente in pugno fino alla prima metà di gioco, lasciando dunque spazio al Milan per una rimonta incredibile che ha portato Sergio Conceicao ad alzare il primo trofeo della sua nuova storia d’amore in casa rossonera.

Oltre al danno della quinta Supercoppa Italiana di fila sfumata, Simone Inzaghi deve anche fare i conti con una situazione che ha destato qualche preoccupazione nel corso della prima metà del primo tempo della partita, esattamente alla mezz’ora di gioco. Legata all’infortunio di Hakan Calhanoglu, a seguito del quale il centrocampista turco ha immediatamente richiesto l’intervento della sostituzione onde evitare di peggiorare la problematica accusata.

Sulla base di una prima valutazione dei medici societari a bordocampo, il calciatore avrebbe accusato un fastidio all’altezza della fascia muscolare inguinale della gamba destra. Un campanello d’allarme che di solito si traduce in un affaticamento dell’adduttore.

Domani gli esami, Calhanoglu salterà Venezia-Inter

Nonostante ciò, l’Inter ha già programmato gli esami strumentali di rito per la giornata di domani. Così da capire con maggiore precisione di cosa si possa trattare e scongiurare, eventualmente, il rischio di una distrazione o di una lesione di maggiore entità.

Soltanto dopo gli accertamenti verranno stabiliti i tempi del recupero della condizione, a proposito della quale filtra comunque poca positività. Certo è che Calhanoglu non potrà prendere parte al primo incontro di campionato del nuovo anno dell’Inter, da giocare fuori casa contro il Venezia nel primo pomeriggio della prossima domenica.

Al posto del mediano importatore, Inzaghi potrebbe dover ricorrere nuovamente alla carta Kristjan Asllani. Oppure sfruttare ancora come nel recente passato l’altro centrocampista d’esperienza Piotr Zielinski in cabina di regia, ove ha già ben figurato con buoni risultati. Per Calhanoglu si tratta comunque del terzo infortunio stagionale dopo quelli accusati a cavallo fra i mesi di ottobre e novembre, entrambi nella zona muscolare inguinale.