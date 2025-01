Un altro Bisseck per l’Inter: “Affare chiuso giorni fa”

Un altro giovane difensore, forte fisicamente e bravo con i piedi: dopo Bisseck, l’Inter si prepara a seguire un classe 2006

Alto, dominante nel gioco aereo, bravo in marcatura e consapevole del proprio bagaglio tecnico superiore alla media. Il prossimo obiettivo per la difesa nerazzurra, come vi spiegavamo già in qualche articolo precedente, potrebbe essere un giovane della Sierra Leone che sta stupendo tutti in Liga.

Ormai la voce di mercato è diventata una novella di dominio pubblico: l’Inter starebbe seguendo con grande attenzione Juma Bah, una delle grandi rivelazioni del campionato spagnolo. Per i nerazzurri, sarebbe un altro colpo alla Bisseck, sulla stregua di quanto suggerito, anzi imposto da Oaktree alla dirigenza: acquistare giovani futuribili, dall’ingaggio ancora basso.

Patrick Mork, agente di Juma Bah, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a calciomercato.it: “È un difensore centrale completo“, ha detto il procuratore. Poi ha elencato tutte le sue principali doti: il fisico imponente, la velocità, la buona gestione della palla e l’abilità nel colpire di testa. Dopodiché Mork ha anche aggiunto che, quando era più giovane, Bah giocava come centrocampista centrale, e che questo sarebbe uno dei motivi per cui si dimostra anche ottimo nella gestione del pallone e nei passaggi.

“Credo che ricordi un po’ Diomande dello Sporting, uno dei difensori centrali più richiesti al mondo oggi“, ha spiegato ancora l’intervistato. Quindi, interrogato sull’interesse da parte dell’Inter si è difeso con una dichiarazione di circostanza: “Non posso parlare di club specifici, ma c’è grande interesse da parte di tutti i maggiori campionati d’Europa“.

Come un altro Bisseck: l’Inter è davvero interessata a Bah del Valladolid

A questo punto, Mork ha però rivelato che il Real Valladolid ha sfruttato l’opzione per acquistarlo a titolo definitivo solo qualche giorno fa. Il ragazzo era infatti arrivato in prestito dall’AIK Freetong… Quindi l’Inter dovrebbe discuterne con il club spagnolo. Mork, in ogni caso, considera il proprio assistito già pronto per “giocare molto presto in una big europea... È un giocatore molto intelligente. Il suo obiettivo è diventare uno dei migliori al mondo”.

Alto uno e novantacinque, arrivato quest’estate dalla Sierra Leone, Bah stupisce per la compostezza con cui sa difendere, per l’elegante gestione della palla, per la qualità del piede e, soprattutto, per la straordinaria fisicità. Come Bisseck, ecco un altro giovane centrale che ha forza e capacità di dominio nel gioco aereo.

Possiede insomma alcune caratteristiche che si riscontrano poco di frequente in un difensore centrale. E data la sua età può ancora migliorare… Anche il The Sun qualche giorno fa ha scritto che l’Inter sarebbe pronta a concludere un affare da circa 15 milioni per prendere il difensore del Real Valladolid classe 2006.

Il piano nerazzurro per il centrale

Juma Bah, che piaceva molto anche al Manchester City, sembrerebbe, sempre secondo la stampa inglese, più orientato a trasferirsi in Serie A. La notizia potrebbe acquistare valore anche in base al fatto che i Citizen, negli ultimi giorni, sembrano essersi concentrati su un altro obiettivo: Abdukodir Khusanov del Lens.

Bah è uno dei giovani più promettenti che si sono visti in Spagna negli ultimi sei mesi. Senza dubbio è un giovane da seguire da vicino. Ma l’Inter non sembra ancora convinta che valga la pena affondare. La concorrenza potrebbe far salire il prezzo. Inoltre, per sostituire Acerbi al centro della difesa servirebbe un giocatore con un po’ più di esperienza.

Finora Bah ha dimostrato di avere buone qualità ma non è stato utilizzato moltissimo. Si è visto insomma ancora troppo poco. Ciononostante sembra già oggettivo che Bah possa distinguersi dai coetanei per qualità e personalità. Oltre alla presenza fisica, rivela anche un’innata capacità di tempismo: sa dove posizionarsi per correggere gli errori della squadra. Per certi aspetti ricorda quindi Araujo.