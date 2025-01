Scossone Inter: Barella in Arabia, offerta gigantesca

Una notizia scuote l’ambiente nerazzurro in questo giovedì: il centrocampista sardo avrebbe ricevuto una proposta importantissima da un club saudita

Le sirene saudite arrivano anche ad Appiano Gentile. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un club arabo avrebbe messo nel mirino uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi: ovvero Nicolò Barella. Approfittando della presenza dei nerazzurri a Riad, ci sarebbero stati dei contatti tra le parti per capire meglio la fattibilità di una operazione che sin da subito sembra essere molto complicata per motivi differenti.

Ma ormai abbiamo imparato a conoscere i club arabi. Da parte loro non c’è nessuna intenzione di mollare e proveranno a convincere le parti con le solite offerte milionari. Per il momento è arrivata una proposta importante per Barella con l’obiettivo di sondare il terreno e capire eventuali aperture. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un nuovo tentativo oppure ci si fermerà alla proposta avanzata durante il soggiorno in terra saudita dell’Inter.

Inter e l’offerta araba per Barella

Nicolò Barella è uno dei punti fermi della formazione dell’Inter e difficilmente i nerazzurri si priveranno del proprio centrocampista in questa sessione di calciomercato o in un prossimo futuro. Ma sappiamo molto bene come davanti a proposte di livello le cose potrebbero cambiare anche se ad oggi sembra essere una operazione impossibile nonostante l’offerta faraonica arrivata al giocatore nelle scorse ore.

Calciomercato Inter: un club saudita su Barella, i dettagli

L’Inter e Barella non hanno alcuna intenzione di sedersi ad un tavolo per ipotizzare un suo trasferimento in Arabia. I 18 milioni messi sul piatto dall’Al-Hilal per convincere il calciatore sono stati rispediti al mittente. Il centrocampista ad oggi si vede soltanto con la maglia nerazzurra e sembra molto difficile immaginare una apertura in un prossimo futuro. Perché molto probabilmente un tentativo da parte dei sauditi ci sarà in vista di giugno.

L’obiettivo del club arabo è quello di arrivare al Mondiale per Club con un giocatore di livello in rosa, ma quello non sarà Barella. Il centrocampista in questo momento si vede solamente all’Inter e da parte sua non c’è nessuna intenzione di accettare offerte dalle big europee o da parte di squadre arabe.

Barella vuole solo l’Inter

Il matrimonio tra l’Inter e Barella è destinato ancora a continuare. Il centrocampista sardo non ha intenzione di lasciare il club nerazzurro e per questo motivo è stata immediatamente respinta al mittente la proposta di 18 milioni dell’Al-Hilal.