Blitz Inter con 35 milioni più bonus: ecco l’erede di Frattesi

Individuato il centrocampista ideale per il gioco di Inzaghi dopo la cessione dell’ex Sassuolo in estate, la strada è in salita a causa delle pressioni di una forte pretendente

Consapevole di dover presto mettere mano al mercato per tappare i vuoti lasciati da Marko Arnautovic e Joaquin Correa la prossima estate per scadenza contrattuale, l’Inter ha iniziato a pianificare le proprie mosse con largo anticipo. Selezionando alcuni potenziali profili ideali da seguire fino al termine della stagione o poco prima, se questi dovessero esser già disponibili a siglare pre-accordi a parametro zero.

Allo stesso modo la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è attivamente alla ricerca di almeno un difensore centrale di ruolo che possa fare le veci di Francesco Acerbi, specie se i discorsi del rinnovo con Stefan de Vrij non dovessero portare al risultato sperato. In questo scenario di movimenti sui cui c’è sempre stato poco mistero, però, l’Inter deve includervi anche la possibile uscita di Davide Frattesi.

Il fatto che il centrocampista romano non fosse pienamente soddisfatto del proprio minutaggio non era certo segreto, ma le promesse di Simone Inzaghi hanno convinto il calciatore a sopportare certe dinamiche. Almeno finora. Roma e Napoli, con la minaccia della Juventus e qualche club di Premier League sullo sfondo, sarebbero adesso pronte a spezzare le catene che tengono legate Frattesi alla panchina dell’Inter.

Lui sarebbe felice di accogliere qualunque proposta alleghi il lusso della titolarità alle giuste condizioni economiche, per le quali anche la stessa Inter sarebbe disposta a trattare in funzione della cessione. Se le speculazioni dovessero trovare appiglio entro la prossima estate, il club sarà dunque chiamato a sopperire l’assenza del proprio centrocampista con un nuovo innesto di qualità.

Ricci per il dopo Frattesi, costi coperti dalla sua cessione e minaccia Milan

Fra i tanti nomi in voga al momento piace soprattutto Samuele Ricci, finito da diversi mesi nel mirino delle big nostrane. Il mediano, abile sia in fase di impostazione che di spinta come mezz’ala, farebbe al caso di Inzaghi perché perfettamente adatto al suo gioco schematico.

Non resta che superare le pretese della proprietà in mano a Urbano Cairo il quale chiederebbe almeno 40 milioni di euro all’Inter da versare nelle casse del Torino, complice anche il rinnovo di contratto siglato fino al giugno 2028. Non una spesa folle, visto che si potrebbero reinvestire i 30 milioni della cessione di Frattesi.

Attenzione però al Milan, dichiaratamente indirizzata a prelevare il centrocampista del Torino per rinforzare il proprio reparto in vista della prossima stagione.