La verità su Frattesi alla Juventus: Giuntoli spinge, l’Inter risponde | INTERLIVE

Il futuro di Davide Frattesi continua ad agitare il calciomercato in Italia e non solo: occhio anche all’interesse da parte della Juventus

Doveva essere una sessione di calciomercato piuttosto calma per l’Inter a gennaio, ma in realtà, nonostante in superficie si veda ben poco, qualcosa si muove sotto diversi aspetti particolarmente importanti per i nerazzurri. Uno di questi è certamente quello che riguarda il futuro di Davide Frattesi.

La mezzala ha fatto intendere il suo malcontento per il minutaggio concesso da Simone Inzaghi. Dopo più di un anno in nerazzurro, si aspettava maggiore spazio e non è arrivato, per cui ora vorrebbe un’altra big in cui esprimere le sue qualità con continuità e migliorare diversi aspetti del suo gioco, soprattutto il possesso palla.

L’ex Sassuolo si è rivelato decisivo in alcune partite da inizio stagione, ma nell’ultimo mese il suo rendimento è calato, anche in concomitanza con i continui rumors sul calciomercato. La prima a farsi avanti è stata la Roma, ora è la volta anche di Juventus e Napoli. Ma la posizione dell’Inter non cambia.

La posizione dell’Inter per Frattesi e l’interesse della Juventus

Secondo quanto raccolto da InterLive.it, non ci sono dubbi sull’interesse da parte della Vecchia Signora per Frattesi, e non è un gradimento che nasce oggi. Il ragazzo piaceva alla Vecchia Signora fin da prima che si trasferisse all’Inter, ma poi era stato proprio lui a spingere per i nerazzurri.

Ora, a distanza di tempo, l’idea del ragazzo pare essere cambiata, ma non quella del club meneghino. Infatti, la Beneamata valuta il suo calciatore tra i 45 e i 50 milioni di euro, e non ha intenzione di fare sconti a nessuno, soprattutto a una diretta rivale. Soprattutto in relazione al calciomercato di gennaio, la società sembra ancora più restia ad avallare l’operazione, anche per la volontà di non rinforzare una concorrente per gli obiettivi stagionali.

Giuntoli ha comunque intenzione di spingere e forzare la trattativa, un po’ come ha intenzione di fare il Napoli. Per quanto riguarda i partenopei, il discorso non è tanto diverso. Gli Azzurri ci proveranno, il calciatore è gradito a Conte, ma gli Azzurri potrebbero arrivare a certe cifre solo in caso di cessione di Kvaratskhelia, con il PSG che spinge per un accordo già a gennaio. Infine, occhio anche alla pista estera – forse la più semplice da concretizzare – con il Tottenham in prima fila.