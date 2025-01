Blitz per il bomber argentino: l’Inter piomba sul nuovo Higuain

L’asse tra l’Inter e l’Argentina potrebbe farsi sempre più caldo nelle prossime settimane: un bomber fa breccia nell’interesse dei nerazzurri

Il rapporto tra la parte blu di Milano e i talenti dell’Albiceleste non lo scopriamo di certo oggi ed è qualcosa di decisamente identitario per l’Inter. Lo indica la storia, vista la presenza di Javier Zanetti e a quella di Lautaro Martinez come capitano di una rosa vincente come quella attuale. Il Toro è un riferimento per il presente e il per il futuro e potrebbe essere un’assicurazione importante per portare altri importanti talenti in rosa.

La scorsa estate, con modalità simili, è arrivato Tomas Palacios, ma la lunga ricerca della dirigenza e degli osservatori va avanti praticamente in tutti i ruoli. E con un appuntamento scintillante in programma, quello che riguarda il Sudamericano Sub-20, in cui tanti talenti saranno in evidenza, probabilmente i migliori in circolazione.

Proprio per questo, Dario Baccin sarà presente e cercherà di individuare i calciatori più interessanti, che potrebbero cambiare anche il volto dell’Inter in futuro. Ovviamente, un occhio di riguardo ce l’avrà proprio l’Argentina, in cui sono davvero tanti i talenti da tenere sotto osservazione.

Ruberto nel mirino dell’Inter: chi è e dove gioca

Sarebbe facile citare un talento come Franco Mastantuono, che sta già facendo parlare mezza Europa di sé, ma di sicuro il fantasista non sarà l’unico nome a entrare nel mirino della Beneamata. Uno dei profili attenzionati con maggiore attenzione sarà quello di Agustin Ruberto.

Parliamo di un giovane bomber che sta crescendo alla grande con la maglia del River Plate. Tra pochi giorni compirà 19 anni, ma ha già fatto molto bene con l’Argentina Under-17 e si sta affacciando anche a un percorso di pregio in prima squadra. Alto 1,83, diversi addetti ai lavori cercano di trovargli un corrispettivo nel passato, ma senza troppi riferimenti.

La sua principale caratteristica è il tiro in porta, ma è anche veloce, abile nel saltare l’uomo e calciare da ogni posizione. Per questo, ci viene da accostarlo a Gonzalo Higuain, un bomber che in Italia è riuscito a fare la differenza prima con la maglia del Napoli e poi con la Juventus. Se Ruberto dovesse fare molto bene nel Sub-20, molte big potrebbero piombare su di lui. L’Inter, quindi, potrebbe giocare d’anticipo, anche e soprattutto sfruttando la sua anima argentina.