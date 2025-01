Chapeau Marotta, Inter decisa sulla stella della Ligue 1

L’Ad nerazzurro, deciso a regalare a Simone Inzaghi un nuovo volto per la prossima stagione, prova l’assalto al gioiello classe 2005

A parole, l’Inter non si muoverà troppo nel mercato di gennaio. La realtà, complici alcune possibili occasioni in entrata aperte dalla presunta volontà di Davide Frattesi di lasciare la Pinetina già nella sessione invernale di scambi, dice che qualcuno potrebbe arrivare. Il filo diretto con la Roma, non a caso la prima pretendente sul centrocampista ex Sassuolo, è sempre più caldo.

Uscendo per ora dalla trattativa che sta animando i primi giorni del mercato del nuovo anno, il club nerazzurro guarda alla finestra estiva per assestare quegli importanti colpi che possano garantire il mantenimento di una competitività ad alti livelli.

Si parla tanto, e non potrebbe essere altrimenti, dei tanti parametri zero che potrebbero ingolosire lo specialista Marotta. I fari, in ottemperanza alla nuova politica ‘verde’ indicata da Oaktree, sono puntati anche su una stellina 19enne che sta incantando l’Europa intera.

Marotta prova il colpo Seghir: oltre 30 milioni sul piatto

Già ammirato nello scontro del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Monaco in Champions League, Ben Seghir è un classe 2005 che ha già le stigmate del campione. Solo parzialmente oscurato dall’altra stella della squadra, quel Maghnes Akliouche già nel mirino dei top club europei, il nativo di Saint-Tropez può già vantare, in stagione, uno score personale di tutto rispetto.

5 gol e 3 assist in 17 presenze di Ligue 1, l’ala sinistra della formazione monegasca ha un valore nominale di 30 milioni. Un prezzo destinato a salire non nei prossimi mesi, ma forse già nelle prossime settimane.

Marotta, consapevole che la concorrenza potrebbe farsi ingestibile da qui a giugno, vuole anticipare tutti. Emissari del club nerazzurro sono stati già avvistati dalle parti della Costa Azzurra per capire le intenzioni del ragazzo nonché la volontà del Monaco di lasciar partire il calciatore. E a che cifre, soprattutto.