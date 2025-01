Frattesi andrebbe subito alla Roma: per l’Inter è quasi incedibile a gennaio | INTERLIVE

Nelle ultime settimane è stato sorpassato anche da Zielinski nelle gerarchie. Il club non vuole privarsene, ma la porta alla cessione non è chiusa del tutto

Frattesi ha capito che con Inzaghi vedrà sempre poco il campo. Per questo ha già messo in moto la macchina guidata da Beppe Riso, suo agente nonché grande ‘consigliere’. E forse il consiglio che gli ha dato è quello di stare calmo ed aspettare la prossima estate, ma la mezz’ala scalpita allettata dal ritorno alla Roma su un cavallo bianco, dopo che anni fa era stato dato al Sassuolo senza troppe remore.

Frattesi alla Roma impossibile a gennaio? Impossibile con Pellegrini dentro l’affare, visto che il giallorosso per età e ingaggio non rientra nei piani di Oaktree. Non impossibile, come appreso da Interlive.it, in caso di offerta valida. L’Inter fa sapere di non volersene privare a stagione in corso, e ciò è credibile. Ma chi è in orbita Frattesi, non chiude definitivamente la porta.

Se Frattesi dovesse insistere, spingere per andarsene, ecco che i dirigenti interisti potrebbero ammorbidire la propria posizione. Del resto più volte Marotta ha detto o fatto intendere che il cancello di Appiano può aprirsi, pure a gennaio, a chi manifesta la volontà di andare via. Tradotto: l’Inter non fa prigionieri. Certo, per il classe ’99 occorrerebbe una proposta importante: stando a quanto raccolto, tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il numero 16 è costato circa 33 tra prestito e riscatto.

Frattesi, solo 8 presenze da titolare. E ora è anche dietro Zielinski

Frattesi ha collezionato 21 presenze fino a questo momento della stagione, un totale di 936′. Solo 8 le gare da titolare. Di recente è stato sorpassato pure da Zielinski nelle gerarchie. Con la maglia dell’Inter, il 25enne ha:

Disputato 63 partite, di cui 46 in Serie A

Realizzato 11 gol

Fornito 8 assist

Vinto 1 Scudetto e 1 Supercoppa

Frattesi via a gennaio, per l’Inter c’è il problema sostituto

Cedendo Frattesi a gennaio, nascerebbe per l’Inter il problema del sostituto. È vero che in questi anni il club non si è mai fatto cogliere impreparato dalle partenze dei suoi calciatori, tuttavia tutto è più complicato in una sessione, quella di riparazione, che dura un mese scarso. E che peraltro cade nel bel mezzo dell’annata, mentre si va in campo per partite che contano davvero. Il rischio, per le società acquirenti, è pagare i giocatori molto più del reale valore.

In ogni caso l’Inter non andrebbe sul Pellegrini di turno, come vorrebbe Inzaghi, ovvero su un giocatore non più giovane e con stipendio alto. Sostanzialmente il management seguirebbe per forza di cose il diktat di Oaktree, investendo per un profilo giovane e con grande potenziale. Non sappiamo per chi eventualmente, quindi inutile adesso sparare nomi.