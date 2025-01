Inzaghi furioso con Asllani, scaglia una bottiglietta: cosa è successo

Durante la partita tra Venezia e Inter, un episodio tra Inzaghi e Asllani ha rubato l’attenzione generale: vola una bottiglietta, il motivo

Non era facile oggi per l’Inter mettere in campo la migliore prestazione possibile contro il Venezia, ma i nerazzurri sono ora in vantaggio con il risultato di 0-1, quando non mancano molti minuti al termine del match. In ogni caso, non stiamo vedendo di sicuro la miglior forma degli uomini di Simone Inzaghi, anche per via delle tante assenze, oltre alla stanchezza e alle imprecisioni offensive.

Uno degli uomini tenuti maggiormente sotto osservazione nel pomeriggio di oggi era Kristjan Asllani. Dopo essere stato il peggiore in campo contro il Milan e aver favorito la rimonta in Supercoppa italiana dei rossoneri, oggi si attendevano risposte importante da parte dell’albanese, che sono arrivate solo in parte.

Il siparietto tra Inzaghi e Asllani durante Venezia-Inter

Spesso Asllani ha compiuto qualche errore tecnico di troppo e al tiro non ha mai davvero impensierito Stankovic, ma ha il grosso merito di aver lanciato Lautaro Martinez nell’azione che ha portato al gol di Matteo Darmian.

Sul finale del primo tempo, in particolare al 41esimo, però, Simone Inzaghi se l’è pressa con il suo regista e l’ha scosso dopo che si è fatto rubare palla nella zona nevralgica del campo. L’ex Empoli si è addormentato e un avversario gli ha portato via il pallone, allora è stato costretto a commettere fallo tattico e si è meritato il cartellino giallo.

Il tecnico nerazzurra, che da sempre tiene molto a quest’aspetto, non l’ha presa per nulla bene. Anzi, è diventato furioso prima con il suo calciatore e poi con l’arbitro: ha anche scagliato via una bottiglietta. Non a caso, durante il secondo tempo, è arrivato il cambio con Frattesi e con Zielinski che è scalato al centro.