Asllani nel ciclone di Inzaghi: mentalità da Inter, ma un dato è infernale

Si è parlato tanto di Kristjan Asllani negli ultimi giorni: ci sono dei miglioramenti nel gioco di Inzaghi, ma un dato resta infernale

La vittoria dell’Inter contro il Venezia non può cancellare del tutto il ko in Supercoppa italiana e critiche (forse) eccessive ricevute dalla squadra di Simone Inzaghi subito dopo la sconfitta, con tanto di rimonta beffa. Al centro del ciclone di un club da cui ormai ci si aspetta solo vittorie è finito Kristjan Asllani, reo di essere stato protagonista negativo in occasione del primo e del terzo gol subito dai nerazzurri.

Ormai è acqua passata, anche perché il campo ha subito dimostrato i reali valori dei due club meneghini, nonostante i tanti infortuni che hanno afflitto la Beneamata nell’ultimo periodo. Inzaghi ha sicuramente fatto la scelta giusta a schierare di nuovo Asllani e permettergli immediatamente di riscattarsi, mettendo da parte gli errori compiuti.

Il giovane regista ha risposto con una prestazione altalenante. Bene, molto bene nel contesto tattico e nei movimenti di squadra, meno nella continuità del gioco, con poche scelte rischiose e molto ordine. Un punto a favore, però, c’è e non è di poco conto per il club campione d’Italia: le dichiarazioni di Asllani post partita e la sua mentalità sono piaciute. La concentrazione è massima, la faccia da bravo ragazzo è confermata dai fatti, per cui l’albanese continua a essere al centro del progetto e con grandi margini di crescita.

Asllani con la giusta mentalità, ma tiri da migliorare

Ciò che balza all’occhio anche nella prestazione contro il Venezia sono le soluzioni balistiche non proprio mortifere del regista. Spesso ha preso in carico i calci piazzati, sia nei calci d’angolo sia nelle punizioni, e si è liberato in diverse occasioni al tiro, ma senza creare grossi grattacapi a Stankovic, al miglior momento della sua carriera.

Nonostante si sia affacciato in diversi frangenti sulla trequarti, l’ex Empoli ha chiuso la partita con 0.30 di xG e 0.04 di xA, veramente troppo poco rispetto a Calhanoglu, che invece riesce spesso a essere particolarmente efficace da quella posizione. Su 4 tiri tentati, solo uno ha colpito la porta ed è stato un vero e proprio passaggio a Stankovic, che ha bloccato senza problemi. Poi sono arrivate due conclusioni lontano dallo specchio e una ribattuta.

Insomma, i margini di crescita ci sono, ma l’applicazione nel gioco deve essere rimarcata e rappresenta un elemento cardine per fare bene agli ordini di Inzaghi.