Inter, sta arrivando un altro Palacios: “Il Presidente è a Milano”

Trattativa in stadio avanzato per il giovanissimo centrocampista argentino, l’Inter potrebbe cederlo subito in prestito dopo l’arrivo per accelerare il processo di inserimento in Serie A

L’affare tenuto in piedi dall’Inter la scorsa estate con Talleres ed Independiente Rivadavia per il prelevamento di Tomas Palacios ha rappresentato l’ennesimo punto di svolta del piano lanciato da Oaktree relativo all’abbassamento dell’età media in organico.

Comprensibilmente, il difensore centrale argentino non sarà l’ultimo della lista. Perché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno mosso passi importanti anche nelle scorse settimane non soltanto per garantire un nuovo difensore a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo anno, ma anche valutare nuovi volti in attacco.

Sono altresì cresciute le possibilità di affondo per un centrocampista che sarebbe destinato a prendere il posto di Davide Frattesi, proiettato uscente, con la Roma destinazione prescelta dal calciatore per macinare una quantità maggiore di minuti in stagione e scacciare lo scarso impiego avuto finora all’Inter.

Nelle scorse giornate, pertanto, la dirigenza ha stretto i collegamenti con i propri rappresentanti su suolo argentino. Nel tentativo di carpire quante più informazioni possibili circa le volontà del giovane centrocampista Tomas Perez, attualmente sotto contratto con il Newell’s Old Boys.

Trattativa avanzata col Newell’s per Perez, un altro giovanissimo all’Inter

I contatti fra Inter e Newell’s si sono protratti anche nelle scorse ore per Perez, al punto che le due realtà sono entrate nella fase avanzata della trattativa, stando a quanto riferito da Uriel Lugt, giornalista locale de ‘Radio La Red’.

Al momento, persino il presidente del club cedente Ignacio Astore sarebbe stato accolto negli uffici di Viale della Liberazione per discutere della chiusura. Laddove questa dovesse andare a buon fine, l’Inter potrebbe invece mettere in stand by la trattativa per l’altro talento individuato, ovvero il giovane attaccante Mateo Silvetti.

🚨#Inter 🇮🇹 tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Tomás Pérez. ↪️ #Newells ya tiene en mesa una oferta formal. En este momento, el presidente de “La Lepra” está en Milán para intentar cerrar la transferencia. ✴️ Podría irse ahora e ir a préstamo a otro club italiano. pic.twitter.com/McFPm4vkzs — Uriel Iugt (@urieliugt) January 14, 2025

All’arrivo di Perez, infine, la dirigenza nerazzurra potrebbe seriamente valutare l’idea della cessione immediata in prestito semestrale verso una delle realtà minori del nostro campionato per permettergli di entrare da subito nell’atmosfera di Serie A. Fra le potenziali candidate ci sarebbe il Como di Cesc Fabregas. In alternativa, non si esclude la permanenza in Primera Division fino al prossimo giugno.