Mossa Inter, vira sul compagno di squadra: costa 20 milioni in meno

Svolta nel mercato dei nerazzurri. Marotta cambia obiettivo in Serie A: gioca nella stessa formazione, ma il prezzo è quasi la metà

In attesa di capire se ci saranno movimenti in entrata e, soprattutto, in uscita in questa sessione invernale, l’Inter ha già iniziato a lavorare per il calciomercato estivo. Non è un segreto che il primo obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di prendere un difensore centrale.

La necessità dei campioni d’Italia è quella di rinforzare ma anche ringiovanire il pacchetto arretrato. Nel ruolo di libero Simone Inzaghi ha provato anche Bisseck e Bastoni all’occorrenza, ma ad oggi può contare solo su due giocatori ultra trentenni come Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

Inter, il piano difesa: un centrale esperto a cui affiancare un profilo di prospettiva

Quest’ultimo è alle prese con diversi problemi fisici e non è escluso che il fondo Oaktree decida di pagare la penale per interrompere con un anno di anticipo l’accordo in essere fino al 2026. Per quanto riguarda l’olandese, invece, è in scadenza di contratto a giugno, ma l’Inter potrebbe far valere la clausola per rinnovare di un’altra stagione. L’idea è quella di tenere un difensore esperto a cui affiancare un giovane di prospettiva.

🚨Acerbi ha svolto tutta la seduta in gruppo e ci sarà col Bologna ❌Frattesi invece di nuovo non al meglio e andrà ancora in panchina…#Inter pic.twitter.com/CClXFtRfkV — Interlive (@interliveit) January 14, 2025

Calciomercato Inter, Scalvini costa troppo: avanza l’ipotesi Hien

Sempre attento soprattutto ai calciatori italiani per infoltire lo zoccolo duro di giocatori elegibili per la Nazionale di Spalletti, il primo nome sul taccuino del presidente Beppe Marotta è sempre quello di Giorgio Scalvini.

Nonostante sia reduce da un lungo infortunio, forte di un contratto che scade nel 2028, l’Atalanta non fa sconti per il 21enne difensore centrale nativo di Chiari, valutato circa 50 milioni di euro. Decisamente troppi per le casse del club di Viale della Liberazione, a meno che i bergamaschi non accettino diverse contropartite tecniche. Ecco perché sta prendendo sempre più corpo l’idea di virare su un altro calciatore della rosa di Gian Piero Gasperini.

Inter, complicato anche Hien

Si tratta di Isak Hien, centrale difensivo svedese originario del Burkina Faso classe 1999. A differenza del suo compagno di squadra, il suo cartellino ha una quotazione tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una differenza di una ventina di milioni che potrebbe rendere l’affare più fattibile. Bisogna però fare i conti con la concorrenza di diversi top club stranieri, in particolare l’Atletico Madrid e diverse squadre di Premier League.