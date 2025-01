DIRETTA Inter-Bologna, segui la cronaca LIVE del recupero di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Bologna di Italiano nella diciannovesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Bologna a Milano nel terzo e ultimo recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata, non disputato per la Supercoppa Italiana. Una sfida dal profumo Champions tra due formazioni che devono recuperare anche un’altra partita, che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vengono da un successo sofferto in trasferta contro il Venezia, che ha portato a sei le vittorie di fila in campionato, vogliono voltare definitivamente pagina dopo la debacle in Arabia Saudita. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per staccare l’Atalanta e riportarsi ad un solo punto dal Napoli che ha una gara in più. Per i rossoblu di Vincenzo Italiano, privi dello squalificato Lucumì e reduci dal pareggio subito in extremis contro la Roma, puntano al colpaccio in casa dei campioni d’Italia per rilanciarsi nella zona coppe europee. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone soltanto sulla app di Dazn. La passata stagione vide le due squadre pareggiare con il risultato di 2-2, con la rimonta felsinea firmata da Orsolini e Zirkzee dopo il doppio vantaggio siglato da Acerbi e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Bologna live in tempo reale.