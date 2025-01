Firma con l’Inter e va in prestito: affare a prezzo di saldo

Possibile tentativo per il giovane mediano di proprietà del Sassuolo a giugno, l’Inter potrebbe girarlo subito in prestito in Serie A per far macinare esperienza

Roma sì, Roma no. Per Davide Frattesi la risposta pare pressoché scontata, mentre lo stesso non può dirsi per l’Inter che resta ben salda sulle proprie convinzioni economiche. Tali da non permettere neppure a Napoli o Juventus di fare liberamente la propria mossa sul mercato per strappare a Simone Inzaghi il centrocampista offensivo.

Non è comunque detto che l’ex Sassuolo possa dire addio in questa sessione e se dovesse restare alle dipendenze del piacentino, l’Inter avrà del tempo in più per stabilire in che modo dovrà operare sul mercato in sua sostituzione.

Di tutti i candidati sondati di recente, il centrocampista argentino Tomas Perez di proprietà del Newell’s Old Boys è quello che ha destato il maggior interesse e le parti sarebbero ormai ben proiettate verso la chiusura di una trattativa che non dovrebbe durare ancora per molto. Prima di vederlo in Serie A, però, il baby talento dovrà ancora aspettare. Per alcuni, persino il prossimo anno.

Entrata o meno di Perez in squadra, i nerazzurri potrebbero ascoltare anche altre proposte da parte di intermediari di fiducia che operano soprattutto su suolo nostrano. Fra questi, occhi puntati su coloro i quali dovessero mettere in risalto il profilo di Luca Lipani.

Lipani all’Inter? Suggestione a costi ridotti, potrebbe giocare in prestito

Il mediano, già nel giro della Nazionale Italiana Under-20 e visto all’opera contro l’Inter nella passata stagione in Serie A con la maglia del Sassuolo, non sta riscuotendo grande minutaggio nella serie cadetta. Ma ciò non spaventa. Non per tutti, infatti, la fase di gavetta risulta essere ridotta nella sua durata ed il salto di qualità tanto immediato.

Piuttosto, il club nerazzurro investirebbe su di lui con lungimirante perizia tecnica, al fine di strapparlo oggi al club emiliano a costi contenuti ed eventualmente rivalutarne una cessione in futuro ad un prezzo maggiorato. Si parla di meno di cinque milioni, forse qualcosina in più cosicché il Sassuolo possa coprire a pieno gli altri 3 milioni di bonus spettanti al Genoa come da promesse fatte dopo l’acquisto nel passato giugno 2023.

Semmai l’operazione fosse conclusa a tali condizioni, è verosimile pensare che Lipani possa continuare a giocare al Sassuolo in prestito oppure legarsi a titolo temporaneo ad altre realtà di Serie A interessate per la prossima annata sportiva.