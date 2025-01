Addio Inter, l’annuncio di Fabrizio Romano: “Accordo col City”

Nonostante le voci su una possibile penalizzazione, il Manchester City continua a investire massicciamente sul mercato

Inter e City hanno target diversi: il club nerazzurro, sotto la proprietà targata Oaktree sembra aver virato con decisione sulla strada del ridimensionamento; il club inglese, gestito da investitori emiratini, sembra pronto a spendere intorno ai 200 milioni già a gennaio. Il primo vero colpo dei Citizen è il rinnovo monstre per Erling Haaland: il norvegese rimarrà fino al 2034.

La proprietà è già partita con un vero e proprio assalto al mercato, simile a una manifestazione di forza. Probabilmente, dopo le troppe sconfitte in Premier e in Champions, al City hanno capito che bisogna aprire un nuovo ciclo. Per il primo rinforzo, Abdukodir Khusanov, il club inglese ha speso 40 milioni più bonus. Il difensore uzbeko del Lens firma un quadriennale fino al 2029. Dal Palmeiras arriva l’esterno destro Vitor Reis.

Intanto, il City continua a corteggiare Cambiaso della Juventus e Ricci del Torino. E non è tutto. In attesa della famigerata sentenza sui presunti illeciti commessi negli scorsi anni (con più di cento capi di imputazione), i Citizens sembrano ora vicinissimi anche a un altro top.

Il City spende 80 milioni per il bomber egiziano accostato all’Inter

Si tratta di Omar Marmoush, quest’anno già a quota 18 reti in 23 partite tra campionato e coppa… L’anno scorso, in tutta la stagione ne aveva segnate 17. Un nome in passato accostato anche all’Inter. Forse con un po’ troppo ottimismo… Che il classe 1999 nato a Il Cairo piacesse ad Ausilio non è un mistero, sarebbe potuto arrivare solo a zero nell’estate del 2023, quando l’Inter ha puntato su Thuram.

Dopo un anno e mezzo all’Eintracht Francoforte, l’egiziano ora è uno dei giocatori più forti e letali della Bundesliga. E da tempo non è mai più un profilo che i nerazzurri avrebbero potuto approcciare. Lo dimostra il fatto che il City, per prenderlo, è pronto a spendere 80 milioni.

La conferma anche di Fabrizio Romano: “Omar Marmoush al Manchester City, eccoci qui! Accordo raggiunto con l’Eintracht Francoforte dopo l’ultimo round di colloqui. Accordo quinquennale stipulato con l’attaccante egiziano che voleva unirsi al Manchester City“.

Dunque, dopo una settimana di trattative, Il club inglese e la dirigenza tedesca hanno trovato un compromesso sul prezzo dopo con i lunghi colloqui intrattenuti nella giornata di ieri. Come scrive Romano, Marmoush ha spinto parecchio per unirsi a Guardiola: il ragazzo ha manifestato la volontà di lasciare la Bundesliga per provare una nuova sfida. Da tempo doveva aver già trovato un’intesa con la dirigenza dei Citizen.

E l’Inter sta a guardare

Oaktree non vuole investire sul mercato di gennaio e la dirigenza nerazzurra non sembra aver intenzione di opporsi al diktat americano. Si spenderà qualcosa per giovani da lanciare eventualmente la prossima stagione con la seconda squadra.

L’impressione è che si abbia paura persino ad aumentare i costi di 5 o 6 milioni di ingaggi lordi per sei mesi prendendo nomi importanti in prestito. Dall’altro lato sembra anche improbabile che il fondo americano possa rischiare di svalutare pesantemente l’asset che vuole vendere a caro prezzo indebolendo la rosa.

Ma risparmiando ora, tutto il progetto potrebbe crollare. L’Inter, in teoria, potrebbe lottare per lo Scudetto e la Champions, ma avrebbe bisogno di rinforzi. Non investire adesso potrebbe rivelarsi dunque una scelta assai sventurata. Ma gli americani, cose del genere, dovrebbero saperle meglio di noi…

Per far bene quest’anno, l’Inter avrebbe bisogno di un attaccante (il buon Taremi ha esperienza e classe ma non segna mai!). E ci sarebbe bisogno anche di un vice-Calhanoglu all’altezza (il povero Asllani, ormai, gioca in preda al terrore) e di un centrale (Acerbi sta rivelando l’integrità fisica giusta per prendere in considerazione una lunga vacanza).