Colpo in Serie A, l’Inter lo prende e lo lascia in prestito fino al 2026

Beppe Marotta programma un colpo da urlo: approderà ad Appiano Gentile nel 2026, è un colpo da sogno per i nerazzurri

Pari e delusione, contro il Bologna l’Inter di Simone Inzaghi non è andata oltre il 2-2. Adesso, però, c’è da pensare al calciomercato e alle occasioni che il mese di gennaio potrà ancora riservare alla dirigenza di Viale della Liberazione, a caccia dei rinforzi giusti sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, economico.

Marotta, con la solita lungimiranza, sta già programmando il futuro, anche quello più lontano. E così il presidente dell’Inter è proiettato soprattutto verso gli affari che rinforzeranno la rosa nerazzurra in vista della stagione 2025/26. Almeno un nuovo centrale, visto l’avanzare degli anni per pilastri come Acerbi e Darmian. Senza contare, poi, come de Vrij rimanga al momento in scadenza tra sei mesi.

D’altro canto la programmazione da parte dei vertici nerazzurri va molto più lontano. Marotta e Ausilio stanno pensando ad un colpo da urlo che potrebbe venire ‘bloccato’ oggi per arrivare ad Appiano Gentile solo nel 2026. Un’operazione da applausi: fari puntati sul gioiello protagonista in Serie A.

L’Inter pesca in Serie A: ecco il nuovo centrocampista

Si parla con insistenza di come la dirigenza interista sia concentrata ad arricchire il centrocampo che, per quel che concerne il presente, potrebbe vedere almeno un’uscita: quella di Kristjan Asllani.

Al posto del nazionale albanese, che ha deluso in lungo e in largo Simone Inzaghi accumulando critiche feroci dopo prestazioni sottotono, il prescelto sarebbe Adrian Bernabé. Il talento del Parma, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e con un passato al Manchester City, è da mesi uno dei nomi maggiormente attenzionati da Beppe Marotta. Geometrie in mezzo al campo e tantissima qualità, per un profilo classe 2001 che farebbe comodissimo a Inzaghi.

La giovane età e i margini di crescita di Bernabè potrebbero tuttavia portarlo nella Milano nerazzurra non così presto. Si parla infatti della possibilità che l’Inter acquisti il cartellino di Bernabè dalla società emiliana per poi accoglierlo solo tra un anno e mezzo, lasciandolo in prestito al Parma per accumulare esperienza. Un investimento comunque importante che Oaktree sembra pronta a sostenere.

Bernabé all’Inter: tutte le cifre

Il 23enne di Barcellona, che rientrerà dall’infortunio alla coscia tra pochi giorni, ha fino a questo momento collezionato 11 presenze e 900′ in campo con i gialloblù. A conti fatti, però, quanto costerebbe all’Inter?

Si tratterebbe di un’operazione vicina ai 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista del Parma, arrivato in Emilia a zero tre anni e mezzo fa. Adesso Bernabè sta sbocciando e Marotta vuole assicurarsi le sue prestazioni, acquistandolo subito e anticipando la concorrenza. Per quel che riguarda lo stipendio, poi, non cambierebbe molto rispetto ad Asllani: lo spagnolo guadagna infatti 800mila euro a stagione.

Nel frattempo l’Inter valuterà il da farsi per l’immediato, con Calhanoglu sempre al centro del progetto (il suo contratto scadrà nel 2027) e Bernabè pronto a farsi le ossa a Parma prima di prendersi la scena in maglia nerazzurra. Una suggestione che, molto presto, potrebbe trasformarsi in qualcosa di decisamente concreto.