Inter, blitz per Calhanoglu: “Incontro col Milan”

Voci di mercato sul futuro del centrocampista turco lontano dall’Inter, intanto il suo procuratore deve chiudere un altro affare a Milano con la rivale

Nella lunga, interminabile notte che ha fatto da sfondo al recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A fra Bologna e Inter è venuto a mancare il preziosissimo apporto di Hakan Calhanoglu, fresco di forfait a causa del secondo infortunio consecutivo accusato nelle ultime settimane.

Nonostante l’assenza dal terreno di gioco, il centrocampista turco è stato comunque avvistato a San Siro assieme al suo procuratore Stipic, come testimoniato da un video esclusivo raccolto da ‘calciomercato.it’ pochi minuti prima del fischio d’inizio del match.

🎥 #Inter – C’è anche Hakan #Calhanoglu a San Siro: il regista turco, indisponibile per infortunio, si ferma per una foto con un tifoso #InterBologna 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZQx8d5PsZH — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 15, 2025

La ricerca del perché di una duplice presenza tanto importante non è dunque passata in secondo piano, visto che i due sono soliti frequentarsi soprattutto per circostanze di mercato. In tal senso, però, non c’è nulla che possa preoccupare i tifosi nerazzurri. Almeno, non per adesso.

Stipic a Milano per Saelemaekers, ma occhio a Calhanoglu: pressing Bayern e obiettivo permanenza

Il procuratore Stipic si trova infatti a Milano per discutere di un potenziale affare di mercato con il Milan, l’altro grande club del territorio meneghino, intenzionato a cedere l’esterno offensivo Alexis Saelemaekers, suo assistito e attualmente in prestito alla Roma, mediante scambio di prestiti per il cartellino di Tammy Abraham.

A seguire, tuttavia, potrebbe esser valutato anche l’operato di Calhanoglu all’Inter ed iniziare a muovere qualche passo in avanti per quel che ne sarà del calciatore a partire dal prossimo anno. Lui vorrebbe restare ed ha giurato piena fedeltà al progetto di Inzaghi, ma alle sue spalle sono ancora ive le pressioni del Bayern Monaco in Bundesliga.

Semmai l’Inter fosse aperta alla cessione in estate, in ogni caso, non si discuterebbe d’affari al di sotto della soglia minima di 50 milioni di euro. In caso contrario, i vertici della dirigenza nerazzurra potrebbero richiamare l’attenzione di Calhanoglu e Stipic per valutare un potenziale rinnovo di contratto a seguito dell’ultimo prolungamento effettuato mesi fa da 7 milioni netti a stagione con valenza fino a giugno 2027.

Già dalla prossima estate, infatti, il calciatore si troverà a soli due anni di distanza dalla data di scadenza del nuovo contratto. La prudenza non è mai troppa, per non farsi trovare impreparati come accaduto in passato.