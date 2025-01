Nuovo infortunio Acerbi? Le ultime da Appiano

Bollettino medico con qualche novità sulla disponibilità dei calciatori in vista del prossimo incontro di campionato, ecco il resoconto sulle condizioni dell’uomo più atteso

L’Inter ha navigato in acque piuttosto sicure nell’ultimo mese e mezzo, nonostante l’assenza di uno dei suoi più importanti protagonisti della passata stagione, ovvero Francesco Acerbi. Parte dei meriti vanno attribuiti all’ottimo lavoro svolto dai difensori che ne hanno fatto le veci, a partire da Stefan de Vrij per finire a Yann Bisseck in qualità di braccetto destro.

L’olandese ha dunque strappato al collega di reparto lo scettro della titolarità per cause di forza maggiore e lo stesso ex Lazio, suo malgrado, ha dovuto prenderne atto. Del resto, andare incontro a due infortuni consecutivi non è roba da poco, ma è un qualcosa da mettere nel conto di una condizione fisica altalenante dovuta soprattutto ad una fisiologica involuzione anagrafica.

Sotto questo punto di vista, dunque, la dirigenza continuerà a muoversi per garantire ad Inzaghi un valido sostituto per la prossima stagione. Intanto però, il calciatore si è rimesso in moto da diversi giorni ormai e dopo aver saltato anche per partite di campionato giocate dall’Inter contro Venezia e Bologna, ha puntato al pieno recupero della condizione in vista del prossimo incontro con l’Empoli.

Tutto ok per Acerbi, può rientrare. Calhanoglu e Bisseck a riposo

Dal lavoro personalizzato, Acerbi è finalmente passato a regime di gruppo sotto il benestare dello staff medico il quale ha scongiurato in via definitiva qualsiasi forma di potenziale ricaduta.

Ad oggi, dunque, sulla base delle informazioni carpite dai campetti d’allenamento di Appiano Gentile, il difensore può fare rientro a partire dalla prossima partita di campionato.

Una buona notizia attesa da tempo che smorza un minimo l’apprensione per Joaquin Correa, il quale salterà con certezza la gara interna per rientrare verosimilmente contro il Lecce. Appaiono ancora un tantino complesse le situazioni di Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, alle prese con infortuni muscolari più seri.

I due resteranno ancora a riposo e con le dovute speranze del caso potranno tornare ad allenarsi per la preparazione alle partite contro Monaco e Milan di Champions League e campionato, in programma il 28 gennaio ed il 2 febbraio prossimi. Infine, salvo sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe fare rientro anche Davide Frattesi, fresco di lavoro personalizzato individuale.