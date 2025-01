Via a giugno, Inzaghi ha dato l’ok: saluterà i nerazzurri

Possibile cessione per l’Inter a fine giugno. Non mancano le pretendenti per il calciatore nerazzurro che potrebbe trovare più continuità altrove

Doveva essere un mercato di gennaio senza sussulti per l’Inter e, invece, si sta rivelando alquanto ricco di notizie.

A sorpresa, i nerazzurri sono vicini a un nuovo acquisto, quello del centrocampista argentino Tomas Perez, classe 2005 del Newell’s Old Boys. Il presidente del club, Ignacio Astore, è a Milano per trattare direttamente con i dirigenti dell’Inter. Non c’è ancora la fumata bianca. Il Newell’s vorrebbe 8 milioni per liberare il giocatore, cifra alla quale i nerazzurri possono arrivare per garantirsi un innesto di grande talento in mediana.

Se l’affare dovesse concludersi positivamente, vedremo quale sarà la scelta dell’Inter che potrebbe cedere Perez subito in prestito fino a fine stagione prima di accoglierlo in squadra all’inizio della prossima. Attenzione anche alle possibili uscite. Stallo totale, al momento, nei contatti con la Roma per Frattesi mentre resta probabile l’addio di Arnautovic anche se l’interesse del Torino, sua principale pretendente fino alla scorsa settimana, sembra essersi affievolito.

Inter, possibile cessione in estate: si al prestito

Con la Roma, non si è parlato solo di Frattesi. L’Inter avrebbe ricevuto dai giallorossi anche una proposta per Tajon Buchanan per un affare staccato dalla trattativa per il centrocampista. Non si è andati oltre il contatto iniziale. L’esterno canadese ha mercato anche all’estero, altra opportunità da prendere in considerazione sia per il club che per il giocatore stesso, il quale fatica a rientrare nelle rotazioni di Inzaghi dopo il rientro dall’infortunio alla tibia della scorsa estate.

Per fargli ritrovare la migliore condizione, l’Inter potrebbe cercargli una nuova sistemazione da subito in prestito. Resta da capire, tuttavia, se Buchanan sia tentato dall’eventualità di lasciare i nerazzurri, un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi, sempre a titolo temporaneo, anche in estate con un maggiore gradimento da parte di Inzaghi, il quale non vorrebbe separarsi da nessuno degli effettivi a disposizione in vista della seconda (e decisiva) parte della stagione.

L’eventuale partenza di Buchanan sarà compensata da un nuovo arrivo. A riguardo, per la fascia sinistra, potrebbe tornare d’attualità un nome già accostato all’Inter la scorsa estate proprio per sostituire l’esterno canadese dopo l’infortunio subito con la sua nazionale in Copa America. Si tratta di Johan Vasquez del Genoa, un profilo interessante in quanto può essere schierato anche da centrale in una difesa tre, ruolo che ha ricoperto in rossoblu con Gilardino allenatore.