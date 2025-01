Icardi torna in Serie A, l’affare è prenotato per giugno

Protagonista del gossip per la fine tormentata del matrimonio con Wanda Nara, Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A. Tante le opzioni per l’attaccante del Galatasaray

Non certo l’annata che si aspettava Mauro Icardi, diventato assoluto protagonista del gossip dopo l’infortunio al ginocchio che ha posto fine alla sua stagione con il Galatasaray.

Ero lo scorso 7 novembre quando Icardi si è procurato la lesione del legamento crociato e del menisco destro nel corso del match di Europa League contro il Tottenham. Una diagnosi impietosa per l’attaccante argentino che, da allora, ha fatto parlare di sé per le tante notizie di gossip che sono seguite alla fine del matrimonio con Wanda Nara.

I due si sono separati la scorsa estate e, da allora, è successo di tutto tra presunti tradimenti, accuse reciproche pesantissime, nuove relazioni già interrotte (Wanda si è separata dal cantante argentino L-Gante) ed altre appena iniziate ovvero quella dello stesso Icardi con la modella e cantante China Suarez sulla quale sono circolate anche voci di una possibile gravidanza prontamente smentite dalla ragazza.

Icardi torna in Serie A ? Le opzioni per l’ex capitano dell’Inter

Le notizie di gossip in cui si è trovato coinvolto (non senza contribuire ad alimentarle) hanno fatto passare in secondo piano il futuro calcistico di Icardi. Operato lo scorso 3 dicembre a Buenos Aires, l’attaccante del Galatasaray sta svolgendo in patria il periodo di riabilitazione per tornare in campo la prossima stagione.

A 31 anni e con un contratto in scadenza nel 2026, sul quale al momento non ci sono trattative per il rinnovo, Icardi può rappresentare una potenziale occasione di mercato, specie se il suo recupero post operatorio dovesse completarsi al meglio.

In Serie A non mancano i club che potrebbero pensarci. Uno di questi potrebbe essere il Como, squadra alla quale Icardi è stato già accostato la scorsa estate. Nella sessione di mercato invernale, i lariani stanno dimostrando ulteriormente di avere grandi potenzialità per investire su nuovi acquisti. Lo confermano gli arrivi di Diao dal Betis, Caqueret (acquistato per 15 milioni dal Lione) e la trattativa in corso per Fresneda dello Sporting Lisbona.

Con la possibile permanenza in Serie A, Como potrebbe essere la squadra ideale per Icardi per rilanciarsi dopo il lungo infortunio senza la pressione che gli imporrebbe la permanenza in un grande club. I costi dell’operazione sono tutt’altro che proibitivi per il club lariano con l’attaccante che potrebbe essere tentato dalla destinazione anche per aver vissuto a lungo proprio a Como quando militava con l’Inter.

Su Icardi si è scritto anche di un possibile ritorno a Milano, stavolta sulla sponda rossonera. Il Milan si rinforzerà certamente in attacco la prossima stagione con Abraham destinato al ritorno alla Roma e la probabile cessione di Chukwueze oltreché quella di Okafor che resta sul mercato, a gennaio, dopo il mancato approdo al Lipsia. Ipotizzare, al momento, un possibile investimento del Milan su Icardi sembra comunque alquanto irrealistico in quanto i rossoneri puntano su profili decisamente più giovani.