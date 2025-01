Inter, affare con il Bayern: nuovi contatti, tra sei mesi a Milano

L’Inter e il Bayern Monaco potrebbero tornare a parlarsi per un trasferimento di primo piano in Serie A: nuovi contatti per l’affare

Il calciomercato dell’Inter va avanti a rilento, soprattutto per il mese di gennaio. I nerazzurri continuano a cercare profili giovani che potrebbero aiutare parecchio la squadra, mentre al momento tutto tace per l’arrivo e le cessioni dei big. Molte operazioni potrebbero essere strutturate per giugno, laddove ci dovrebbero essere maggiori fondi, addii forzati e maggiore libertà di movimento.

La rivoluzione non sarà totale, ma diversi ritocchi saranno portati a termine, in modo da dare nuovo slancio e continuità al progetto di Simone Inzaghi. Vale anche per il centrocampo, proprio lì dove bisognerà capire quale sarà il futuro di Asllani e Frattesi – per la mezzala resta in piedi la pista Roma anche per gennaio.

In entrata, invece, gli intermediari potrebbero proporre un calciatore che sembra arrivato agli atti finali della sua esperienza al Bayern Monaco. Stiamo parlando di Leon Goretzka, uomo importante negli ultimi anni per le rotazioni del club bavarese, ma che ora ha perso di centralità e lo dimostrano i numeri di questa stagione.

Goretzka si prepara all’addio al Bayern Monaco: la risposta di Oaktree

In questa stagione, il tedesco ha giocato 12 partite in Bundesliga, ma la maggior parte di queste non da titolare. Non è una prima scelta e potrebbe desiderare un’ultima grande opportunità per la sua carriera in cui mettersi in mostra. Infatti, va per i 30 anni e ha un contratto in scadenza a giugno 2026, per cui la prossima estate potrebbe essere quella dell’addio al Bayern.

Gli intermediari stanno già cercando la giusta destinazione per lui e tra le opzioni ventilate potrebbe esserci anche l’Inter, che con i bavaresi hanno ottimi rapporti. Il prezzo è poco più basso di 20 milioni di euro, ma i nerazzurri non sembrano ancora pienamente convinti del profilo del tedesco.

Il calciatore piace tecnicamente, ma la prossima estate l’intenzione è puntare soprattutto su giovani di prospettiva – più Susic e meno Zielinski, per fare un esempio. Anche sotto il profilo dell’ingaggio, Goretzka non rientra proprio nei pensieri di Oaktree, e in Serie A bisognerebbe monitorare più che altro la Juventus. Per queste ragioni, un arrivo all’Inter non è all’ordine del giorno, anche se non deve essere del tutto scartato.