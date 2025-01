“È più forte di Barella”: l’annuncio dell’ex scuote la Serie A

Clamorosa uscita dell’ex giocatore del Napoli, che nel corso di una trasmissione ha lanciato un paragone scomodo per il nerazzurro

Per far comprendere a quei pochi che ancora non l’hanno capito – il riferimento è anche a tutti i dirigenti dei grandi club europei che tentano invano da anni di convincere il centrocampista a lasciare Milano – l’importanza di Nicolò Barella per il club nerazzurro – e per lo stesso Simone Inzaghi – basta vedere la scelta precisa, netta, inequivocabile, fatta dai vertici della società meneghina.

Il giocatore sardo è infatti l’unico, assieme a capitan Lautaro Martinez, ad aver rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2029. E a cifre importanti, le più alte elargite dall’Inter per un singolo giocatore: 6,5 milioni netti a stagione. E senza considerare i bonus aggiuntivi derivanti da traguardi personali e collettivi. Che, almeno negli ultimi tre anni, non sono certo mancati.

Periodicamente, ad ogni rintocco del calciomercato estivo – ma qualcuno ci ha provato anche a gennaio – l’ex Cagliari è oggetto di grandi attenzioni da parte dei più blasonati club inglesi e spagnoli. Eppure il centrocampista è considerato incedibile. E titolare inamovibile. Al punto tale che, pur di non mettere in discussione il suo status, la Beneamata accetta come conseguenza l’insoddisfazione di Davide Frattesi, relegato al ruolo di sua riserva e prossimo possibile partente nella sessione invernale di scambi. La Roma, infatti, sta spingendo davvero forte per il ritorno del figliol prodigo a Trigoria.

Cajuste non ha dubbi: “Anguissa? Meglio di Barella”

Protagonista di un’annata complicata all’interno di una stagione a dir poco disastrosa di coloro che erano i campioni in carica della Serie A nella stagione 2023/24, Jens Cajuste non ha potuto dimostrare tutto il suo valore. La girandola di allenatori succedutisi sulla panchina dei partenopei, nonché le ovvie difficoltà di adattamento ad un nuovo calcio in una realtà in cui si era già raggiunto l’apice, non hanno certo contribuito a creare le migliori condizioni possibili per emergere. Meglio allora andare in prestito, nello specifico all’Ipswich Town, dove Cajuste ha già accumulato 14 gettoni in Premier, partendo spesso titolare.

Intervenuto nella nota trasmissione sul web ‘Cronache di spogliatoio’, lo svedese classe ’99 ha espresso un parere sul suo ex compagno di centrocampo al Napoli Zambo Anguissa. Più che un parere una vera e propria sviolinata – sincera, ci mancherebbe – sulle qualità del giocatore africano.

Secondo Cajuste, il centrocampista camerunese del Napoli sarebbe superiore non solo a Reijnders, Szoboszblai, Odegaard, Enzo Fernandez e Koopmeiners. Ma anche a Nicolò Barella, il big per antonomasia della rosa nerazzurra.