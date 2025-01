La firma è vicina: Dimarco, offerta irrifiutabile per l’Inter

All-in della big europea sull’esterno nerazzurro dopo il tramonto dell’obiettivo di mercato principale per la corsia mancina, ecco quanto si potrebbe incassare

Lungi dallo smodato fanatismo, Federico Dimarco è oggi uno dei più preziosi talenti di cui dispone non soltanto l’Inter ma l’intero scenario calcistico italiano. Vanto di molti e spina nel fianco per qualcuno (quando gioca contro), l’esterno sinistro modellato da Simone Inzaghi farà parlare di sé per tanto altro tempo ancora in futuro. Perché su di lui, non è una novità, ci sono già tante grandi realtà europee.

Uscire di scena dall’Inter senza preavviso non sarebbe nelle sue corde anche in relazione al profondo legame che lo tiene ancorato al progetto nerazzurro, ma è altrettanto vero che nel caso in cui dovesse esser presentata un’offerta importante sarebbe lo stesso club ad indirizzare il calciatore verso l’addio.

Parliamo di cifre davvero al di sopra delle aspettative, qualcosa che in pochissime rischierebbero a presentare al cospetto di Giuseppe Marotta per convincerlo a privarsi di un elemento tanto prezioso per il gioco a tutta fascia del proprio tecnico. Del resto, come Dimarco ce ne sono davvero pochi ed anche trovare un rimpiazzo adeguato sarebbe impresa ardua.

Al momento non ci sono segnali di affondi concreti ma il sentore che questo possa presto avvenire è nell’aria. Tutto dipenderà da come terminerà la trattativa di rinnovo che starebbe coinvolgendo Alphonso Davies con il Bayern Monaco.

Dimarco al Real per 65 milioni, tutto dipende dall’affare Davies-Bayern

Le parti sembravano esser destinate alla separazione fino a qualche mese fa, ma il rilancio delle condizioni economiche da parte del club per avvicinarsi alle richieste iniziali dell’entourage hanno riacceso improvvisamente i discorsi.

L’affare oggi appare in dirittura d’arrivo e la firma non si farà attendere oltre. Questo lascerebbe con la bocca asciutta il Real Madrid, principale candidata assieme al Liverpool a prelevare il terzino sinistro canadese dal prossimo giugno a parametro zero, con grandi promesse d’ingaggio all’orizzonte.

Tale situazione penalizzante e beffarda per i madrileni potrebbe costringere il loro presidente, Florentino Perez, ad attuare mosse alternative sul mercato, fra le quali rientra anche l’ipotesi di affondo a Dimarco. Sapendo di dover convincere l’Inter mediante una grossa spesa, vicina ai 65 milioni di euro, è possibile che Marotta ed il resto della dirigenza non potranno esimersi dall’accettarla. Sempre che, d’altronde, ci siano le premesse per fiondarsi sul suo erede a stretto giro di posta.