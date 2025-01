La Juve condanna l’Inter: lo vogliono subito in Germania

Juve e Inter potrebbero trovarsi ancora una volta invischiate in un intreccio sul calciomercato: vogliono subito il calciatore nerazzurro

Non è facile in questa fase definire che direzione sta prendendo il calciomercato, soprattutto quello dell’Inter. I nerazzurri vanno avanti alla ricerca di profili giovani che potrebbero rappresentare un patrimonio del club per il futuro, ma intanto qualcosa bolle in pentola e dipende soprattutto dal destino di Davide Frattesi.

Il centrocampista è finito nel mirino della Roma e si tratterebbe di un ritorno a casa che farebbe un po’ tutti contenti, in primis il calciatore che chiede maggiore minutaggio in quello che ritiene il momento migliore della sua carriera. Allo stesso tempo, non è facile trovare un accordo viste le cifre che chiede l’Inter e considerando anche che si tratta di una diretta concorrente.

Ma il calciomercato in uscita dei nerazzurri non si ferma al suo profilo, ma si allarga anche a quello di Tajon Buchanan. L’esterno non sta trovando grande spazio e la dirigenza è convinta che la scelta migliore per lui sia la partenza in prestito per sei mesi, per poi tornare all’Inter più forte di prima e con più minuti nelle gambe. Proprio in questa direzione, è nato un intreccio con la Juve.

La Juve dice no per Weah: nuovo intrigo per Buchanan

Come hanno riportato a più riprese dall’estero, in particolare dalla Francia, il Lipsia si è fatto avanti per acquisire dai piemontesi le prestazioni di Weah, esterno che sta facendo bene agli ordini di Thiago Motta. La risposta di Madama è stato un sonoro no, che non ha risolto i problemi dei tedeschi.

A questo punto, soprattutto con il passare dei giorni, il Lipsia potrebbe tornare a guardare in Italia, ma stavolta proprio per Buchanan. Il problema è che la squadra di Bundesliga preferirebbe chiudere l’operazione con l’Inter a titolo definitivo, in modo da godersi l’eventuale esplosione del calciatore.

A queste condizioni, Marotta e Ausilio non ci stanno, preferendo trovare un club di Serie A che accetti il trasferimento a titolo temporaneo del canadese. Di sicuro, conterà molto anche la volontà del calciatore, che al momento non sembra così convinto di lasciare l’Inter. Lo spazio che avrà da qui a fine anno, però, sarà veramente poco e i miglioramenti in fase difensiva non sono stati quelli che ci si aspettava finora.