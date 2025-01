Bomba Di Marzio: “Il Ds incontra l’Inter, affare da 40 milioni”

Anche il club nerazzurro è sulle tracce dell’emergente terzino destro di proprietà del Lecce, si discute con le migliori offerenti per la chiusura il prossimo giugno

Delle tante sorprese testimoniate fino a questo momento in stagione, l’Inter non se ne vuol perdere nessuna. Si parla soprattutto di calciatori in rapida ascesa e profili che potrebbero interessare a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nell’immediato futuro, tutto in funzione della costruzione di una rosa competitiva ma con un’età media al ribasso.

Da coprire ci saranno oltretutto almeno un paio di ruoli chiave, come nel caso di attacco e difesa. Ciononostante, non mancheranno gli investimenti lungo le corsie esterne. Sempre che vi siano occasioni di mercato tali da spingere Oaktree a fare uno sforzo extra, mettendo da parte i fin troppi parametri zero sondati finora.

In questa speciale categoria rientra anche un terzino destro sorprendente. Tanto ha fatto parlare di sé in Serie A che la voce ha ormai superato persino in confini nazionali, raggiungendo il calcio di Premier League. All’Inter farebbe comodo per età e voglia di fare, specie se dovesse mai partire Denzel Dumfries come ipotizzato spesso a ridosso della sessione estiva di mercato di ogni annata.

Inter vigile e United esuberante, tutti vogliono Dorgu

Patrick Dorgu, questo il suo nome, è dichiaratamente nel mirino del Manchester United. Ma non solo. Senza doversi neppure spingere tanto oltre in un campionato totalmente differente a quello a cui si è ben abituato, potrebbe presto scegliere da sé la destinazione del futuro. Con il benestare del Lecce, chiaramente interessato a monetizzare una cessione record per la propria storia, e della fortunata società acquirente.

L’Inter è viva su Dorgu, non ci sono dubbi. È quanto traspare dagli ultimi commenti di Gianluca Di Marzio sui propri canali web, secondo cui il direttore sportivo dei leccesi Pantaleo Corvino si sarebbe diretto a Milano con l’intenzione di ascoltare tutte le proposte dei vari rappresentanti interessanti al cartellino del terzino danese. Oltre ai nerazzurri, ecco anche Napoli, Milan e Juventus.

L’idea del Lecce consiste nel chiudere il prima possibile una trattativa da almeno 30 milioni di euro in funzione della cessione formale durante la sessione estiva, ma l’eventuale affondo anticipato del Manchester United potrebbe spiazzare tutte le altre concorrenti con un compenso da 40 milioni. Qualcosa di impareggiabile, almeno per le casse dell’Inter.