Inter agli ottavi Champions: cosa manca per la qualificazione

Inter attesa a fine gennaio dalle ultime due sfide del girone di Champions League. Con questi risultati, i nerazzurri possono qualificarsi direttamente agli ottavi di finale

La Champions League a gennaio è la grande novità nel calendario della stagione 2024-25. Martedi 21, mercoledì 22 e mercoledì 29 gennaio, queste le date in cui disputeranno le ultime due giornate del girone unico che decreteranno le qualificate agli ottavi di finale e alle sfide di playoff con andata e ritorno in programma a metà febbraio.

L’Inter, sconfitta dal Bayer Leverkusen nell’ultimo match disputato lo scorso 10 dicembre, chiuderà il girone contro lo Sparta Praga in trasferta e il Monaco a San Siro nell’ultima giornata in programma mercoledì prossimo nella quale tutte le partite saranno disputate contemporaneamente alle ore 21. Due avversari, i prossimi, che si trovano in una situazione opposta di classifica. Lo Sparta, a 4 punti, deve assolutamente vincere per provare a raggiungere la zona playoff. Il Monaco, invece, a 10 punti è di fatto certo di un posto nei playoff e può ancora ambire ad arrivare tra le prime 8.

Inter, cosa serve per arrivare tra le prime otto del girone di Champions

La qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League è anche l’obiettivo dell’Inter che vuole assolutamente evitare di disputare il playoff in un mese di febbraio che prevede già le sfide con Milan, Fiorentina, Juventus e Lazio, quest’ultima avversaria dei quarti di finale di Coppa Italia.

L’Inter, al momento, è sesta in classifica con 13 punti in sei partite, gli stessi di Arsenal, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Brest e Lille. Considerati i numerosi incroci previsti nelle ultime due giornate, non si possono stabilire con certezza le combinazioni utili all’Inter per raggiungere l’obiettivo.

Stando alle proiezioni, con una doppia vittoria contro Sparta Praga e Monaco, l’Inter ha il 100% di possibilità di passare agli ottavi di finale. La percentuale scende al 98% in caso di quattro punti nelle prossime due partite. Con una sola vittoria e 16 punti finali, l’Inter ha oltre il 60% di passare direttamente alla fase a eliminazione diretta.

Già certa di un posto nei playoff, l’Inter per non compromettere completamente il passaggio diretto agli ottavi non può fare meno di due punti nelle due sfide conclusive del girone. Con ragionevole margine di sicurezza, si può ipotizzare, pertanto, un approdo tra le prime otto anche con una sola vittoria con Sparta o Monaco.

Gli ottavi di finale di Champions League si disputeranno tra il 4-5 marzo (andata) e l’11-12 marzo (ritorno). Le due possibili sfide per l’Inter arriveranno dopo il big match di campionato contro il Napoli al Maradona (1 o 2 marzo) e tra i successivi match contro Monza e Atalanta, anch’essi con data ancora da definire.