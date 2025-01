Inter, triplo colpo in Serie A: ma con i soldi della cessione di Dimarco

Il mercato in entrata dell’Inter dipende anche dalle cessioni. Il presidente Marotta al bivio: maxi offerte per il terzino nerazzurro

L’Inter sta cercando di mettere a posto i conti, senza però ridimensionare la rosa e senza rinunciare ad obiettivi ambiziosi. Alla fine dello scorso anno, rispondendo a Cardinale, il presidente Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione, spiegando che il passivo a bilancio è sceso da 246 a 46 milioni di euro.

Questo non vuol dire che il club nerazzurro non farà investimenti. Ma, soprattutto qualora dovessero arrivare maxi offerte, a finanziare i nuovi acquisti potrebbero essere le cessioni dei gioielli attualmente in rosa. Uno di questi è senza ombra di dubbi Federico Dimarco. L’esterno sinistro meneghino classe 1997 in questo momento è considerato il migliore al mondo nel suo ruolo ed è ovvio che abbia attirato l’attenzione dei top club europei su di lui in chiave mercato.

Il terzino della Nazionale di Spalletti piace molto in Premier League, sia al Chelsea che all’Arsenal ma, soprattutto, al Manchester United che la prossima estate si appresta a fare l’ennesima rivoluzione per accontentare le richieste di Amorim. Anche il Bayern Monaco lo segue con interesse in vista del probabile addio di Alphonso Davies, che è in scadenza di contratto a giugno ed è corteggiato dal Real Madrid.

Calciomercato Inter, fari puntati sulla Lazio: piacciono Gila e Tavares

Dal canto suo Federico Dimarco ha già fatto sapere che vuole restare all’Inter, squadra per la quale fa il tifo sin da bambino. Ma qualora dovesse arrivare una proposta indecente superiore agli 80 milioni di euro, per Marotta sarebbe difficile rifiutarla.

Una somma importante che il club di Viale della Liberazione potrebbe spendere quasi interamente in Serie A, per prendere tre giocatori che militano nella Lazio. Al tecnico Simone Inzaghi, infatti, piacciono molto sia Mario Gila che Nuno Tavares nel pacchetto arretrato. Il centrale spagnolo potrebbe andare a prendere il posto di uno tra De Vrij e Acerbi per svecchiare un po’ il reparto, mentre l’esterno portoghese sarebbe proprio il naturale sostituto di Dimarco sulla corsia mancina.

C’è poi un terzo calciatore della squadra di Baroni che piace ai nerazzurri: si tratta del nigeriano classe 2001 Fisayo Dele-Bashiru, autentico jolly di centrocampo avendo giocato da mediano davanti alla difesa, da trequartista e da ala sinistra. Un affare tre per uno che molti tifosi interisti preferirebbero non vedere.