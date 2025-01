Clamoroso Grealish-Inter: via libera del City

Dopo essere stato accostato a un ritorno all’Aston Villa, Grealish sembra davvero in uscita, e c’è chi tira in ballo persino i nerazzurri

Le ultime voci di mercato hanno ipotizzato anche un clamoroso passaggio al Manchester United. I Red Devils starebbero in questo senso valutando la possibilità di fare un’offerta ai nemici cittadini per il cartellino di Jack Grealish. La controversa stella del calcio inglese, prima osannato e poi spernacchiato da pubblico e stampa, sta avendo parecchie difficoltà a trovare spazio nel City.

E, a quanto pare, l’ala vorrebbe cercarsi una nuova avventura, non escludendo la via del prestito. Negli scorsi giorni si è parlato spesso di un possibile ritorno all’Aston Villa. Dopodiché c’è chi ha ipotizzato tentativi da parte di Tottenham, Newcastle e qualche club tedesco. Il The Sun se n’è uscito accostandolo all’Inter.

Per il noto quotidiano britannico, l’Inter e il Borussia Dortmund sarebbero due dei club più interessati: i dirigenti delle società starebbero insomma monitorando attentamente la situazione di Jack Grealish. E l’inglese, sempre secondo il The Sun, potrebbe essere interessato a trasferirsi in Europa, dopo aver ormai capito che in Inghilterra non riesce più a esprimersi come un tempo.

L’ennesima sparata del The Sun: Grealish all’Inter

Il nome è suggestivo. Ma anche poco verosimile. Dal punto di vista tattico, sarebbe un profilo poco adatto al gioco nerazzurro: ha senso in un 4-3-3, come esterno alto, e mai in un 3-5-2 con esterni a tutta fascia. C’è poi il pericolo che non riesca per nulla ad adattarsi al calcio italiano. Come seconda punta, più volte in carriera, l’ex Aston Villa ha dimostrato di faticare. Quindi non potrebbe neanche tornare utile come risorsa per l’attacco.

Inoltre parliamo di un ventinovenne dall’ingaggio altissimo e dalla personalità poco gestibile. E non è neanche detto che il City lo liberi a poco. Dopotutto, nel 2021 lo pagarono 100 milioni di sterline (cifra record nella storia della Premier League)…

Nessuno esclude che Grealish possa essere in uscita dal Manchester City. E nemmeno che sulle sue tracce possano esserci già varie squadre inglesi. In passato, l’ala ha fatto grandi cose, e in Gran Bretagna qualcuno ancora lo rispetta. Quindi, potrebbe avere davvero degli estimatori al Manchester United, al Newcastle e al Tottenham.

Pista inglese o araba

Il ventinovenne è legato ai Citizens fino al 2027 e prende più di 15 milioni all’anno di ingaggio (quasi 17, con tutti i bonus). Chi glielo fa fare di proporsi a squadre che non sono in grado nemmeno di corrispondergli un terzo dello stipendio? Il The Sun pensa che il club nerazzurro potrebbe farsi avanti in estate…

Sembra molto più verosimile che il buon Jack aspetti giugno per poi accordarsi con qualche squadra araba pronta a versare agli “amici” del City una ventina di milioni come indennizzo. Sui social, i tifosi del City se la ridono… Neanche loro credono che squadre come l’Inter e BVB possano essere davvero interessate al loro esterno.

hopefully Inter are dumb enough to pay around 40-50m for Grealish — sösa. (@sxnwvbile) January 21, 2025

Quei tifosi conoscono bene le difficoltà espresse da Jack Grealish in campo. E ricordano di aver pagato un sacco di soldi un giocatore che nell’ultimo anno solare ha segnato un solo goal. E vorrebbero trovare i fessi pronti a cascare nella trappola.