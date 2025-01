Inter, affare chiuso con Mourinho: già oggi le visite

L’ex tecnico nerazzurro è stato accontentato dopo diverse annate di attesa, colpo in entrata di caratura per il Fenerbahce in questa sessione. Ha giocato nell’Inter

A seguito delle spiacevoli vicissitudini vissute in casa Roma, dalle quali è poi scaturito l’addio forzato per mano della proprietà dei Friedkin, José Mourinho non è certo rimasto con le mani in mano.

Lo ‘Special One’ ha infatti da subito ripreso in mano le redini del proprio destino, mandando occhiate d’interesse alle potenziali destinazioni disposte a prendere in esame la sua candidatura al ruolo di responsabile tecnico. Depennate alcune opzioni, tutte le strade hanno confluito verso il Fenerbahce.

In Turchia è stato da subito amore a prima vista per uno come lui, allenatore di grande successo nei più grandi campionati d’Europa, alla primissima esperienza in Super Lig. Etichettato da subito come l’avversario da battere, Mourinho ha applicato nel giro di pochissime settimane il proprio sigillo sul gioco della squadra di Istanbul, stagliandosi oggi al secondo posto in classifica alle spalle del solito, ostico e rivaleggiante Galatasaray.

Fino alla fine della stagione c’è ancora tempo, tuttavia, per ribaltare la situazione. O quantomeno tentare di avvicinarsi alla capolista senza perdere punti dietro di sé. Per farlo, l’allenatore ha espressamente chiesto alla dirigenza turca un rinforzo di caratura in difesa. Così da solidificare un reparto che ha già ampiamente dimostrato di esser definito il migliore dell’intero scenario nazionale, per via di una differenza reti ottimale.

Dopo qualche giornata intesa di trattative serrate, ormai la firma è imminente. Mourinho può finalmente abbracciare uno dei calciatori da lui maggiormente desiderati in passato, sin da quando questi vestiva la maglia dell’Inter. Trattasi, con gran sorpresa, di Milan Skriniar.

Il cammino di Mourinho finora alla guida del Fenerbahce:

19 partite disputate

14 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte

49 gol fatti, 29 subiti

45 punti complessivi e migliore differenza reti

L’ex Skriniar saluta il PSG, visite e firma col Fenerbahce di Mourinho

Il difensore slovacco Skriniar ha detto addio al Paris Saint-Germain dopo appena un paio di mandati in Ligue 1, vissuti pur sempre con qualche insuccesso di troppo sulle spalle. Ad averlo penalizzato è stato certamente una pressione ambientale non semplice da sostenere, ma anche uno stato di forma spesso al di sotto delle aspettative.

Così, con il benestare della dirigenza parigina, ha fatto le valigie nel tentativo di spezzare questa maledizione. No secco alle altre papabili interessate, fra cui c’erano sia Napoli che Juventus in Serie A. La firma con il Fenerbahce è dunque attesa in via ufficiale nelle prossime ore, una volta che il calciatore avrà sbrigato le visite mediche di rito al momento del suo arrivo nella metropoli turca. Lo ha riportato il giornalista locale, Yagiz Sabuncuoglu.

Per l’ex Inter si tratta dell’apertura di un nuovo capitolo alle dipendenze di un allenatore che lo ha ammirato ed elogiato spesso nel tempo, fin da quando Mou sedeva sulla panchina del Manchester United in Premier League.