“Mi ha chiamato De Laurentiis”: il Napoli è pronto a chiudere, 20 milioni per l’Inter

Conferme da parte dell’agente del duo di proprietà dei nerazzurri, il presidente dei partenopei ha manifestato il proprio interesse e punta al maxi affare

Man mano che le settimane avanzano inesorabili, la classifica di Serie A prende sempre più forma. L’Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dall’ultima sfida giocata contro l’Empoli, tiene testa al treno del Napoli di Antonio Conte che dal canto suo ha strappato tre punti preziosissimi sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente terza negli incastri numerici d’alta scuola.

Verosimilmente le tre protagoniste si contenderanno il primato fino all’ultimo, soprattutto nell’attesa che i nerazzurri possano recuperare la partita mancante con la Fiorentina e mettano un po’ d’ordine alle proprie file, macchiate da un ripetersi estenuante di infortuni. In ottica mercato, come noto, non ci saranno modifiche. Almeno per quel che riguarda il sodalizio di Viale della Liberazione.

Eppure lo stesso non può dirsi della diretta pretendente partenopea la quale, oltre a stuzzicare l’Inter proprio lì dal gradino più alto del podio, potrebbe anche infierire a mezzo di un’operazione piuttosto interessante entro i termini della sessione invernale o direttamente in funzione di quel che verrà il prossimo anno.

Stando infatti alle parole del procuratore Mario Giuffredi, sia il presidente Aurelio De Laurentiis che il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbero manifestato il proprio vivo interesse per i due fratelli Esposito, Francesco Pio e Sebastiano.

Sebastiano e Pio Esposito in orbita Napoli, l’Inter si tutela sul mercato

Se l’ultimo dei due è ancora legato contrattualmente all’Empoli in virtù del prestito con opzione di riscatto ancora esercitabile (così almeno dovrebbe andare, ndr) dal club toscano a fine anno per soli 5 milioni di euro, andando di fatto a complicare i discorsi per una eventuale cessione immediata, lo stesso non potrebbe dirsi del fratello minore.

Francesco Pio Esposito tornerà alla base nerazzurra in estate una volta concluso il rapporto temporaneo con lo Spezia in cadetteria ed è verosimile che Inzaghi possa decidere di trascinarlo con sé al Mondiale per Club. Specie se dovesse esser necessario nell’immediato un attaccante come lui, giovane e già familiare con l’ambiente, a seguito delle uscite di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Anche in caso di offerta importante da parte del Napoli, dunque, è probabile che Marotta e Ausilio possano sentirsi costretti a rispedire tutto al mittente. Si parlerebbe di almeno 20 milioni di euro sacrificabili, per una giusta causa.